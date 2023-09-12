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Бронза Олімпіади, Підсумковий турнір і феоменальне повернення: головні перемоги Еліни Світоліної

Сьогодні 17:50 Андрій Твердохліб 131 0
Бронза Олімпіади, Підсумковий турнір і феоменальне повернення: головні перемоги Еліни Світоліної
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

12 вересня день народження святкує найкраща тенісистка України всіх часів, одна з провідних гравчинь світу Еліна Світоліна.

Вона - переможниця 17 турнірів WTA, чемпіонка Підсумкового турніру та бронзова медалістка Олімпійських ігор у Токіо-2022.

Цей текст - суб'єктивна спроба виокремити найбільш знакові, епічні звитяги в кар'єрі української тенісистки.

Переможниця юніорського Roland Garros-2010

Уперше тенісний світ почув про 15-річну одеситку в червні 2010 року. Світоліна здобула перемогу на юніорському Ролан Гаррос, перемігши у фіналі Унс Жабір, яка нині є 7-ю ракеткою світу.

Перший дорослий титул WTA

У 2013 році Еліна Світоліна виграла свій перший титул WTA. У фінальному поєдинку Baku Open українка здолала представницю Ізраїлю Шахар Пеар (6:4, 6:4) і вперше здобула статус прими українського тенісу.

Перемога над Сереною Вільямс у Ріо-2016

На Олімпійському тенісному турнірі Світоліна сенсаційно перемогла (6:4, 6:3) тоді першу ракетку світу, вийшла в 1/4 фіналу та вперше заявила про себе на повний голос.

Italian Open-2017

Перемога в столиці Італії стала восьмою для Еліни в турі та другою на турнірах категорії Premier 5. На шляху до титулу Світоліна обіграла підряд трьох тенісисток із чільної десятки світового рейтингу: Кароліну Плішкову (2), Гарбіньє Мугурусу (3) й Сімону Халеп (6).

Rogers Cup-2017

На Rogers Cup у канадському Торонто Світоліна здобула дев'ятий титул WTA. Вона послідовно перемогла Дарію Касаткіну, Вінус Вільямс, Гарбіньє Мугурусу, Сімону Халеп та Каролін Возняцкі, останні чотири з яких на той момент входили до найкращих 10 рейтингу WTA.

Це був третій поспіль виграш Еліни на турнірі даної категорії, що стало абсолютним рекордом змагань серії Premier 5 (Dubai Tennis Championships, Italian Open і Canadian Open, усі 2017 року) — до цього жодна тенісистка не вигравала три такі титули одного сезону навіть у довільній послідовності. Зокрема, в ході цих трьох турнірів Еліна Світоліна обіграла майже всіх тенісисток, що протягом 2017 року очолювали верхівку рейтингу WTA: Сімону Халеп (двічі), Гарбіньє Мугурусу (двічі), Каролін Возняцкі (двічі), Кароліну Плішкову, Анджелік Кербер та Вінус Вільямс.

Чемпіонка Підсумкового турніру-2018

У 2018-му Світоліна вдруге відібралася, хоча й не без проблем (осінні турніри провела невдало), на Підсумковий турнір, у якому беруть участь 8 найкращих гравчинь сезону. Українка впевнено виграла свою групу, після чого перемогла у півфіналі Кікі Бертенс, а у фіналі здобула вольову перемогу над американкою Слоун Стівенс (3:6, 6:2, 6:2), а разом із нею й найбільшу перемогу в кар'єрі та чек на понад 2 мільйони доларів.

Бронзова медаль Олімпіади в Токіо-2020

Через пандемію коронавірусу Олімпійські ігри в Токіо відбулися у 2021 році, а вже протягом 2020-го результати Еліни почали погіршуватись, не відчувалося притаманної легкості - виглядала втомленою як фізично, так і психологічно.

Олімпійський турнір, можливо, найважчий у кар'єрі. Українка дісталася до півфіналу лише завдяки залізному характеру, де поступилася чешці Маркеті Вондроушовій (6:3, 6:1). У матчі за бронзову медаль програла перший сет Рибакіній - 6:1, програвала 3:1 у другому, однак забрала сет на тай-брейку. У третій партії знову відпустила суперницю - 3:0, 4:1... Після чого виграла 5 геймів поспіль і здобула омріяну нагороду.

Перемога на турнірі  WTA 250 в Страсбурзі

4 квітня 2023 року повернулася в тур після декретної відпустки, а вже 27 травня виграла свій 17-й турнір WTA. У фіналі Світоліна не залишила шансів росіянці Блінковій - 6:2, 6:3.

На Вімблдоні-2023 змусила зачохлити ракетку Ігу Швьонтек

У чвертьфіналі лондонського Grand Slam перемогла на той час першу ракетку світу - 7:5, 6:7(5), 6:2.

До слова, та перемога стала 7-ю для Світоліної над очільницями світового рейтингу.

Головна перемога

Спорт - лише частина життя. Важлива, але далеко не найважливіша, яку звісно не треба недооцінювати, але важливо й не переоцінювати.

15 жовтня 2022 року Еліна народила первістку, дівчинку назвали Скай. І маємо сподівання, що Скай Монфіс побачить ще не одну легендарну перемогу своєї мами...

Загалом же Еліна Світоліна у свої 29 виграла 17 турнірів WTA, переписала усі рекорди українського тенісу та продовжує підкорювати тенісні корти. Мотивації не бракує - турнір серії Grand Slam і статус першої ракетки світу ще не підкорені.

Приємний бонус

Після початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну, Еліна Світоліна 6 разів зустрічалася з представницями терористичної держави - усі 6 матчів виграла!

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