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Беленюк - 9-й в рейтингу найкращих спортсменів України

Сьогодні 16:52 152 0
Беленюк - 9-й в рейтингу найкращих спортсменів України
#Жан Беленюк

Джерело - Чемпіон.

Дев’яте місце, за версією АСЖУ, у рейтингу  ТОП-10  атлетів України у 2023 році посідає борець-парламентар Жан Беленюк.

Найкращий атлет 2021 року, який два роки тому здобув цей титул за очевидної переваги, як єдиний олімпійський чемпіон України на Іграх у Токіо, цьогоріч повернувся до когорти актуальної спортивної еліти держави.

Детальніше про досягнення Беленюка у 2023 році читайте ТУТ.

Нагадаємо, на десяте місце експерти поставили футболіста збірної України Георгія Судакова.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно щороку визначає десятку найкращих атлетів року: перший номер цього рейтингу оголошується Найкращим Атлетом року. 

З цього року в голосуванні беруть участь усі дійсні члени АСЖУ. Переможця буде оголошено 21 грудня.

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