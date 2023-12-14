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Саладуха: Ті, хто вбили Єпіфанова, потраплять на Олімпіаду

Сьогодні 23:01 282 0
Саладуха: Ті, хто вбили Єпіфанова, потраплять на Олімпіаду
#Ольга Саладуха

Джерело - Чемпіон.

Виконувачка обов’язків президентки Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха прокоментувала загибель українського фехтувальника Федора Єпіфанова на війні з Росією.

Про це вона написала у фейсбуці.

"Важка, шокуюча втрата. У війні проти росії загинув фехтувальник Федір Єпіфанов. Вічна шана та пам’ять. Співчуття рідним та близьким. Він пішов добровольцем на фронт в перші дні вторгнення, як тільки йому виповнилося 18 років. І хоча мав за плечима чемпіонство і призи всеукраїнських змагань, був членом національної збірної та майстром спорту, відклав спортивну кар’єру, щоб захищати Україну.

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На жаль, Федір Єпіфанов більше ніколи не повернеться в спорт. Він не стоятиме на п’єдесталі пошани, отримуючи заслужені нагороди. Він не завоює спортивні трофеї, на які заслужив. Він не стане легендою українського фехтування, на яку б рівнялися наступні покоління.

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Натомість завдяки цинічній позиції МОК ті, хто його вбили, потраплять на Олімпіаду та інші змагання, у тому числі фехтувальні. Вони, можливо, завоюють медалі й вкотре прорекламують державу-агресора на світовому рівні. Вони не посоромляться крові українців, а, навпаки, будуть пишатися злочинами своїх співвітчизників.

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Це і є олімпійські принципи в трактуванні Томаса Баха. Великий спорт на крові українців. "Зелене" світло агресору та важкий моральний вибір для жертв. Наш спільний обов’язок перед пам’яттю Федора Єпіфанова та сотень інших спортсменів не допустити ворога на Олімпійські ігри або ж змусити гірко пожалкувати тих пропутінських росіян та білорусів, які все ж туди проникнуть. Попри все, будемо боротися за свободу, за справедливість, за чесний спорт", – сказала Саладуха

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