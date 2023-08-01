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Саладуха: Тиснути руку, заплямовану кров'ю, ми не хочемо й не будемо

Народна депутатка України розповіла про рукостискання на міжнародних змаганнях
Сьогодні 12:40 186 0
Саладуха: Тиснути руку, заплямовану кров'ю, ми не хочемо й не будемо
#Ольга Саладуха

Джерело - Чемпіон.

Українські спортсмени не мають тиснути руку росіянам та білорусам на міжнародних змаганнях.

Про це заявила народна депутатка та виконувачка обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха

"Українців звинувачують в нечесній грі, бо вони не подають руки росіянам. Але росія ніколи не грала чесно, починаючи з грандіозних допінгових скандалів і завершуючи пропагандою війни прямо на спортивних змаганнях. Те, що відбувається в Україні – це не гра.

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Це жорстока війна, в якій ми щодня втрачаємо життя. У тому числі життя наших спортсменів. І цю війну почала та веде росія за допомогою союзної Білорусі. Тиснути руку, заплямовану кров’ю, ми не хочемо й не будемо. Українці за чесну гру без агресора", – сказала Саладуха.

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