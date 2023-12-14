Зантарая: Мер Парижа цілком підтримує українську позицію

Джерело - Чемпіон.

Голова Комісії атлетів НОК та депутат Київради від Слуги народу Георгій Зантарая провів зустріч з мером Парижа Анн Ідальго.

Про це українець написав у інстаграмі.

"Досить насиченим видалось відрядження до Франції, адже ми особисто зустрілись з пані мером міста Париж, у місті, де й відбуватимуться Олімпійські ігри-2024. Французька сторона повністю на стороні України: Пані Мер Анн Ідальго зазначила, що її позиція щодо недопуску росіян і білорус до Олімпіади 2024 незмінна, вона цілком підтримує українську позицію та заявляє про це публічно.

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П‘єр Рабаданом (заступник Ідальго з питань спорту та Олімпійських/Паралімпійських ігор 2024 року) – ми визначили чіткі пріоритети в напрямку нашої співпраці щодо участі українських олімпійців у Олімпіаді-2024, всі чекають нашу збірну в Парижі. Вадим Омельченко (надзвичайний і повноважний посол України у Франції) – ми разом розглянули усі можливі виклики, які можуть бути при участі наших спортсменів і, які кроки щодо їх вирішення ми робитимемо. Можу запевнити, що після розмови з Вадимом Омельченком я впевнився на стійкій позиції української сторони.

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Разом з Оленою Говоровою наводили низку прикладів, які свідчать про порушення рекомендацій МОК щодо допуску спортсменів з рф та рб у статусі "індивідуальний нейтральний атлет" французькій стороні та пресі. Сподіваємось, що наші доводи та позиція буде врахована. Я щиро вдячний за можливість плідної співпраці з французькою стороною, я впевнений, що разом ми зможемо зробити набагато більше", – сказав Зантарая.

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