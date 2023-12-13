Голова оргкомітету Олімпіади-2024 підтримав допуск росіян

Голова оргкомітету Олімпіади-2024 Тоні Естанге підтримав рішення МОК допустити росіян і білорусів до Олімпійських ігор у нейтральному статусі.

Про це повідомляє Reuters.

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"Як організаційний комітет, ми вітаємо та поважаємо це рішення. Ми вітатимемо цих спортсменів для участі в рамках зазначених правил, тобто без прапорів, без гімнів, без офіційних осіб, без командних видів спорту. Таким чином, ці делегації будуть дуже невеликими, але їх приймуть у Парижі у 2024 році", - сказав Естанге.