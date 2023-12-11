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Верняєв: Ми за чесну боротьбу, але не з вбивцями

Український гімнаст прокоментував допуск росіян на Олімпіаду
Сьогодні 16:52 179 0
Верняєв: Ми за чесну боротьбу, але не з вбивцями
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Чемпіон.

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив спортсменів із терористичних країн (росії та білорусі) до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Це рішення прокоментував український гімнаст Олег Верняєв.

"Дозвіл російським та білоруським спортсменам виступати в міжнародних змаганнях є підтримкою війни в Україні. Поки вони продовжують обстрілювати наші міста, чинити енергетичний терор та намагатися залякати ядерною зброєю, російським та білоруським спортсменам необхідно заборонити участь у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, в тому числі нейтральному.

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Вони вбивають дітей та дорослих, катують полонених та тероризують весь народ. Українські спортсмени не можуть повноцінно тренуватись та змушені захищати себе, свої родини та свою свободу. Багато російських олімпійців та професійних спортсменів відкрито підтримують і заохочують дії російського уряду, а інші – просто замовчують і удають, що нічого не відбувається.

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Невже цього ніхто не бачить? Нам потрібна допомога світової олімпійської спільноти. Ми всі повинні робити все можливе для відсторонення росіян і білорусів від змагань до останньої хвилини. Ми за чесну боротьбу, але не з вбивцями", – написав Верняєв.

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Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

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