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Гераскевич: Не розумію, чому МОК поводиться так, ніби він сліпий

Український скелетоніст прокоментував повернення росіян на Олімпіаду
Сьогодні 13:24 226 0
Гераскевич: Не розумію, чому МОК поводиться так, ніби він сліпий
#Владислав Гераскевич

Джерело - Reuters.

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив спортсменів із терористичних країн (росії та білорусі) до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Це рішення прокоментував український скелетоніст Владислав Гераскевич.

"Я дійсно не розумію, чому МОК поводиться так, ніби він сліпий або щось в цьому роді. Я цілком згоден, якщо вони конкурують, але я не згоден, якщо вони використовують свої досягнення та свою участь у російській пропаганді. Бо якщо вони це робитимуть, у нас буде більше жертв у цій війні. По суті, МОК каже, що це нормально, якщо міжнародний спорт буде використовуватися в російській пропаганді. Ось що я зараз відчуваю.

  Кличко: Російський прапор не білий, він закривавлений

Уявімо, що я німецький або австрійський спортсмен, я змагаюся і виграв медаль, а росіянин став другим. МОК робить фото, а потім російська пропаганда використовує це фото в якійсь рекламі. Я не хочу, щоб мене використовували в російській пропаганді. МОК має гарантувати мені це, тому що зараз так працює", – сказав Гераскевич.

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