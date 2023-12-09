Гераскевич: Не розумію, чому МОК поводиться так, ніби він сліпий

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив спортсменів із терористичних країн (росії та білорусі) до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Це рішення прокоментував український скелетоніст Владислав Гераскевич.

"Я дійсно не розумію, чому МОК поводиться так, ніби він сліпий або щось в цьому роді. Я цілком згоден, якщо вони конкурують, але я не згоден, якщо вони використовують свої досягнення та свою участь у російській пропаганді. Бо якщо вони це робитимуть, у нас буде більше жертв у цій війні. По суті, МОК каже, що це нормально, якщо міжнародний спорт буде використовуватися в російській пропаганді. Ось що я зараз відчуваю.