Гераскевич: Не розумію, чому МОК поводиться так, ніби він сліпий

Джерело - Reuters.
8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив спортсменів із терористичних країн (росії та білорусі) до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.
Це рішення прокоментував український скелетоніст Владислав Гераскевич.
"Я дійсно не розумію, чому МОК поводиться так, ніби він сліпий або щось в цьому роді. Я цілком згоден, якщо вони конкурують, але я не згоден, якщо вони використовують свої досягнення та свою участь у російській пропаганді. Бо якщо вони це робитимуть, у нас буде більше жертв у цій війні. По суті, МОК каже, що це нормально, якщо міжнародний спорт буде використовуватися в російській пропаганді. Ось що я зараз відчуваю.
Кличко: Російський прапор не білий, він закривавлений
Уявімо, що я німецький або австрійський спортсмен, я змагаюся і виграв медаль, а росіянин став другим. МОК робить фото, а потім російська пропаганда використовує це фото в якійсь рекламі. Я не хочу, щоб мене використовували в російській пропаганді. МОК має гарантувати мені це, тому що зараз так працює", – сказав Гераскевич.
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