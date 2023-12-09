Президентка Норвезької конфедерації спорту розчарована допуском росіян на Олімпіаду

Джерело - Norges idrettsforbund.
Президентка Норвезької конфедерації спорту Зайнеб Аль-Самараї розчарована рішенням МОК допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі під нейтральним прапором.
Про це вона розповіла порталу Norges idrettsforbund.
"Ми розчаровані тим, що тепер на Олімпіаді виступатимуть нейтральні спортсмени з російськими та білоруськими паспортами. Норвезький спорт засуджує агресію та вторгнення Росії в Україну. Ситуація в Україні має серйозні наслідки для українського народу та для українського спорту, і солідарність норвезького спорту з ними беззаперечна.
Кличко: Російський прапор не білий, він закривавлений
Ми повинні визнати, що Норвегія разом з іншими північними країнами завжди була в меншості в цьому питанні на міжнародному рівні. Тому це рішення не є дивним", – сказала Аль-Самараї.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!