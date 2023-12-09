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Президентка Норвезької конфедерації спорту розчарована допуском росіян на Олімпіаду

Зайнеб Аль-Самараї прокоментувала допуск росіян на Олімпіаду
Сьогодні 15:10 172 0
Президентка Норвезької конфедерації спорту розчарована допуском росіян на Олімпіаду
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Norges idrettsforbund.

Президентка Норвезької конфедерації спорту Зайнеб Аль-Самараї розчарована рішенням МОК допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

Про це вона розповіла порталу Norges idrettsforbund.

"Ми розчаровані тим, що тепер на Олімпіаді виступатимуть нейтральні спортсмени з російськими та білоруськими паспортами. Норвезький спорт засуджує агресію та вторгнення Росії в Україну. Ситуація в Україні має серйозні наслідки для українського народу та для українського спорту, і солідарність норвезького спорту з ними беззаперечна.

  Кличко: Російський прапор не білий, він закривавлений

Ми повинні визнати, що Норвегія разом з іншими північними країнами завжди була в меншості в цьому питанні на міжнародному рівні. Тому це рішення не є дивним", – сказала Аль-Самараї.

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