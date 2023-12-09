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Міністр спорту Швеції: Нейтральний прапор - ілюзія

Якоб Форссемд засудив допуск росіян на Олімпіаду
Сьогодні 14:41 184 0
Міністр спорту Швеції: Нейтральний прапор - ілюзія
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Чемпіон.

Міністр спорту Швеції Якоб Форссмед засудив рішення МОК допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 під нейтральним прапором.

Про це він написав у твіттері.

  Це удар у спину українцям: реакція посадових осіб на допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024

"Обурливе і дуже прикре рішення МОК дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпіаді в Парижі. Нейтральний прапор - ілюзія, це допомагає нормалізувати російську загарбницьку війну. Добре, що північні країни намагалися запобігти та виступили проти цього рішення", - написав Форссмед.

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