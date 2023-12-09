Міністр спорту Швеції: Нейтральний прапор - ілюзія

Якоб Форссемд засудив допуск росіян на Олімпіаду

Джерело - Чемпіон.

Міністр спорту Швеції Якоб Форссмед засудив рішення МОК допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 під нейтральним прапором.

Про це він написав у твіттері.

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"Обурливе і дуже прикре рішення МОК дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпіаді в Парижі. Нейтральний прапор - ілюзія, це допомагає нормалізувати російську загарбницьку війну. Добре, що північні країни намагалися запобігти та виступили проти цього рішення", - написав Форссмед.

Upprörande och mycket beklagligt beslut av IOK att nu låta ryska och belarusiska idrottare delta i Paris-OS.



Neutral flagg är en illusion och detta bidrar till att normalisera det ryska anfallskriget!



Bra att de nordiska länderna försökte förhindra och gick emot beslutet. — Jakob Forssmed (@jakobforssmed) December 8, 2023

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