Російські та білоруські легкоатлети не зможуть взяти участь у Олімпіаді

Джерело - Суспільне Спорт.
World Athletics не планує повертати росіян та білорусів до змагань через допуск на Олімпіаду-2024 у нейтральному статус
Про це заявив президент організації Себастьян Коу.
"У нас є чітка позиція, вона не змінилася. Я вважаю, це правильно, що міжнародні федерації мають ухвалювати рішення в найкращих інтересах свого спорту. Це те, що зробила наша рада. Ви зможете побачити нейтральних спортсменів з Росії та Білорусі в Парижі — просто не в легкій атлетиці.
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Позиція нашого спорту не змінилася. Мені більше нічого додати. Це узгоджена позиція, ухвалена радою World Athletics, підтримана виконавчим керівництвом, одностайно схвалена родиною World Athletics", – сказав Коу.
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