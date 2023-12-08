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Російські та білоруські легкоатлети не зможуть взяти участь у Олімпіаді

Сьогодні 21:33 248 0
Російські та білоруські легкоатлети не зможуть взяти участь у Олімпіаді

Джерело - Суспільне Спорт.

World Athletics не планує повертати росіян та білорусів до змагань через допуск на Олімпіаду-2024 у нейтральному статус

Про це заявив президент організації Себастьян Коу.

"У нас є чітка позиція, вона не змінилася. Я вважаю, це правильно, що міжнародні федерації мають ухвалювати рішення в найкращих інтересах свого спорту. Це те, що зробила наша рада. Ви зможете побачити нейтральних спортсменів з Росії та Білорусі в Парижі — просто не в легкій атлетиці.

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Позиція нашого спорту не змінилася. Мені більше нічого додати. Це узгоджена позиція, ухвалена радою World Athletics, підтримана виконавчим керівництвом, одностайно схвалена родиною World Athletics", – сказав Коу.

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