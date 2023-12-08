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В. о. міністра молоді та спорту України відреагував на допуск росіян на Олімпіаду

Сьогодні 21:03 347 0
В. о. міністра молоді та спорту України відреагував на допуск росіян на Олімпіаду

Джерело - Чемпіон.

Міністерство молоді та спорту України ухвалить рішення про участь на Олімпіаді-2024 пізніше.

Про це заявив в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

"Рішення Виконкому МОК дозволити російським та білоруським спортсменам ховатись за фейковою нейтральністю - безвідповідальне. Лише днями Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах та анонсував, що відповідне рішення МОК буде ухвалювати лише у березні наступного року. Ми зі свого боку пояснювали міжнародним партнерам та олімпійському комітету, що російські спортсмени мають такі ж паспорти, що й окупанти, які вбивають українців.

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А це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерті українців. У час війни не вдасться ховатися за білим прапором "нейтральності". Нейтральність у часи, коли у Європі триває найкривавіша війна з часів Другої світової й одна нація намагається знищити іншу – означає безвідповідальність та мовчазне потурання вбивцям. Ми рішуче засуджуємо безвідповідальне рішення членів Виконкому Міжнародного олімпійського комітету.

  Росію та білорусь пустять на Олімпійські ігри. Після Другої Світової Німеччину та Японію викинули на задвірки світового спорту

Єдина держава, яка тричі порушувала олімпійське перемирʼя – росія. Єдина держава, яка намагається провести альтернативу Олімпіаді – росія. Єдина держава, яка погрожує приїхати на Олімпіаду на танках – росія. Що ще має зробити росія – кого ще має вбити росія, щоб Міжнародний олімпійський комітет нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни-терористки? Щодо участі України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року: ми ухвалимо рішення пізніше, після того, як проведемо консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни", – сказав Бідний.

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