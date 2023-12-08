В. о. міністра молоді та спорту України відреагував на допуск росіян на Олімпіаду

Джерело - Чемпіон.

Міністерство молоді та спорту України ухвалить рішення про участь на Олімпіаді-2024 пізніше.

Про це заявив в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

"Рішення Виконкому МОК дозволити російським та білоруським спортсменам ховатись за фейковою нейтральністю - безвідповідальне. Лише днями Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах та анонсував, що відповідне рішення МОК буде ухвалювати лише у березні наступного року. Ми зі свого боку пояснювали міжнародним партнерам та олімпійському комітету, що російські спортсмени мають такі ж паспорти, що й окупанти, які вбивають українців.

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А це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерті українців. У час війни не вдасться ховатися за білим прапором "нейтральності". Нейтральність у часи, коли у Європі триває найкривавіша війна з часів Другої світової й одна нація намагається знищити іншу – означає безвідповідальність та мовчазне потурання вбивцям. Ми рішуче засуджуємо безвідповідальне рішення членів Виконкому Міжнародного олімпійського комітету.

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Єдина держава, яка тричі порушувала олімпійське перемирʼя – росія. Єдина держава, яка намагається провести альтернативу Олімпіаді – росія. Єдина держава, яка погрожує приїхати на Олімпіаду на танках – росія. Що ще має зробити росія – кого ще має вбити росія, щоб Міжнародний олімпійський комітет нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни-терористки? Щодо участі України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року: ми ухвалимо рішення пізніше, після того, як проведемо консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни", – сказав Бідний.

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