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Дубицька вийшла в 1/8 фіналу ЧС з текболу

Українка побореться за вихід у чвертьфінал турніру
Сьогодні 15:37 199 0
Дубицька вийшла в 1/8 фіналу ЧС з текболу

Джерело - Чемпіон.

Ірина Дубицька обіграла представницю збірної Австрії Соммер в 1/16 фіналу  чемпіонату світу з текболу.

Матч завершився у трьох сетах - 2:1 (12:11, 6:12, 12:7).

Дубицька зіграє матч 1/8 фіналу ЧС у п'ятницю, 01 грудня.

Нагадаємо, Дубицька зайняла друге місце у групі.

Раніше Усиченко вийшов у плей-оф чемпіонату світу.

Текбол — це ігровий вид спорту з м'ячем, у який грають на вигнутому столі, поєднуючи в собі елементи сепак такра та настільного тенісу. Гравці б'ють по м'ячу вперед і назад будь-якою частиною тіла, крім рук і кистей. Можна грати між двома гравцями як одиночну гру або між чотирма гравцями у парну гру.
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