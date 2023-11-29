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Усиченко вийшов у плей-оф чемпіонату світу

Українець розпочав ЧС з двох перемог
Сьогодні 13:10 243 0
Усиченко вийшов у плей-оф чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Олег Усиченко зайняв перше місце у групі чемпіонату світу з текболу.

У своєму першому матчі Усиченко у трьох сетах переграв норвежця – 2:1 (7:12, 12:7, 12:9).  У другому матчі Олег також у трьох сетах переграв представника Австрії Штейнхофера – 2:1 (12:6, 10:12, 12:5).

Таким чином, до плей-оф українець вийшов з першого місця у групі. 

Раніше українці дізналися своїх суперників на чемпіонату світу з текболу.

Текбол — це ігровий вид спорту з м'ячем, у який грають на вигнутому столі, поєднуючи в собі елементи сепак такра та настільного тенісу. Гравці б'ють по м'ячу вперед і назад будь-якою частиною тіла, крім рук і кистей. Можна грати між двома гравцями як одиночну гру або між чотирма гравцями у парну гру.

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