Дубицька побореться за вихід у плей-оф ЧС з текболу

Джерело - Чемпіон.
Ірина Дубицька зайняла друге місце у групі чемпіонату світу з текболу та побореться за вихід у плей-оф.
На груповому турнірі Ірина спочатку обіграла португалку Паранте - 2:0 (12:7, 12:9). А у другому матчі поступилась представниці Данії Крістенсен - 0:2 (7:12, 8:12).
Таким чином, Дубицька посіла друге місце. Щоб вийти до 1/16 фіналу варто перемогти ще одну суперницю, яка також посіла друге місце у групі. Суперниця визначиться після жеребкування.
Раніше Усиченко вийшов у плей-оф чемпіонату світу.
Текбол — це ігровий вид спорту з м'ячем, у який грають на вигнутому столі, поєднуючи в собі елементи сепак такра та настільного тенісу. Гравці б'ють по м'ячу вперед і назад будь-якою частиною тіла, крім рук і кистей. Можна грати між двома гравцями як одиночну гру або між чотирма гравцями у парну гру.