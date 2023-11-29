Головне
Шахтар здолав Антверпен у 5 турі Ліги чемпіонів та забезпечив євровесну
Вчора 21:38 1107
Арсенал зіграє проти Ланса, Бенфіка - проти Інтера в 5 турі Ліги чемпіонів-2023/24
Сьогодні 16:07 508
Шовковський - найкращий тренер 15 туру УПЛ
Сьогодні 15:55 99
Бойко - найкращий гравець 15 туру УПЛ
Сьогодні 15:25 221
Визначився склад України на чоловічу естафету
Сьогодні 12:14 390
Пушич: Задоволений грою Шахтаря
Сьогодні 09:12 567
Визначилось перші 10 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:33 4777
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:18 817
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:18 11183
Барселона переграла Порту: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 1262
Прямі трансляції

Дубицька побореться за вихід у плей-оф ЧС з текболу

Українка посіла друге місце у групі
Сьогодні 14:10 209 0
Дубицька побореться за вихід у плей-оф ЧС з текболу

Джерело - Чемпіон.

Ірина Дубицька зайняла друге місце у групі чемпіонату світу з текболу та побореться за вихід у плей-оф.

На груповому турнірі Ірина спочатку обіграла португалку Паранте - 2:0 (12:7, 12:9). А у другому матчі поступилась представниці Данії Крістенсен -  0:2 (7:12, 8:12).

Таким чином, Дубицька посіла друге місце. Щоб вийти до 1/16 фіналу варто перемогти ще одну суперницю, яка також посіла друге місце у групі. Суперниця визначиться після жеребкування.

Раніше Усиченко вийшов у плей-оф чемпіонату світу.

Текбол — це ігровий вид спорту з м'ячем, у який грають на вигнутому столі, поєднуючи в собі елементи сепак такра та настільного тенісу. Гравці б'ють по м'ячу вперед і назад будь-якою частиною тіла, крім рук і кистей. Можна грати між двома гравцями як одиночну гру або між чотирма гравцями у парну гру.
Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція - LIVE Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція - LIVE 1527
Шахтар - Антверпен: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Антверпен: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів 1493
Шахтар - Антверпен 1:0. Як це було Шахтар - Антверпен 1:0. Як це було 6752
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 11183
“Помаранчеве серце”: Ракіцька присвятила пісню всім фанам Шахтаря “Помаранчеве серце”: Ракіцька присвятила пісню всім фанам Шахтаря 2040
Визначилось перші 10 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначилось перші 10 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 4777
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 58014 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25532
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61509
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 46077
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21167 7
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43323 1