Дубицька побореться за вихід у плей-оф ЧС з текболу

Українка посіла друге місце у групі

Джерело - Чемпіон.

Ірина Дубицька зайняла друге місце у групі чемпіонату світу з текболу та побореться за вихід у плей-оф.

На груповому турнірі Ірина спочатку обіграла португалку Паранте - 2:0 (12:7, 12:9). А у другому матчі поступилась представниці Данії Крістенсен - 0:2 (7:12, 8:12).

Таким чином, Дубицька посіла друге місце. Щоб вийти до 1/16 фіналу варто перемогти ще одну суперницю, яка також посіла друге місце у групі. Суперниця визначиться після жеребкування.

Раніше Усиченко вийшов у плей-оф чемпіонату світу.