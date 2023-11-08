Гутцайт: Я планую зосередитись на роботі в НОК

Джерело - Чемпіон.
Колишній міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт має намір зосередитися на роботі в НОК.
Про це він написав у фейсбуці.
"Скоро майже рік, як я перебуваю на посадах Міністра молоді та спорту України та Президента Національного олімпійського комітету України. За цей рік було багато маніпулювань стосовно моїх повноважень, ухвалених рішень та поєднання цих посад.
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Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади Міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України і за підтримку мого кроку вдячний Президенту України Володимиру Зеленському, Керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку, Премʼєр-Міністру України Денису Шмигалю", - написав Гутцайт
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