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Саладуха: Кремль перетворив спорт на одну зі своїх ідеологічних опор

Сьогодні 10:03 343 0
Саладуха: Кремль перетворив спорт на одну зі своїх ідеологічних опор
#Ольга Саладуха

Джерело - Чемпіон.

Росія використовує спорт для своєї ідеологічної пропаганди.

Про це розповіла народна депутатка та виконувачка обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха.

"росія відверто плює на усі олімпійські принципи й правила, а МОК думає, чи повертати росіян на міжнародні спортивні арени. Йдеться не лише про агресію проти України, мілітаризацію російського спорту, пропаганду війни у найогидніших її проявах. Росіяни нехтують загальновизнаними антидопінговими нормами. Зокрема, WADA ухвалила рішення продовжити санкції проти рф через недотримання нею антидопінгового кодексу.

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Ми усі пам’ятаємо карколомні історії про підміну аналізів під наглядом російських спецслужб. Ці практики нікуди не зникли, вони продовжуються. Кремль перетворив спорт на одну зі своїх ідеологічних опор. Тому йому постійно потрібні лише перемоги. А перемоги досягаються за рахунок накачки забороненими препаратами.

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Тобто відбувається не змагання сили, волі та духу, а гонка виробників транквілізаторів. Все це чудово відомо керівництву МОК та особисто Томасу Баху. І вже одні ці факти – достатня підстава, аби зберігати суворий бан на участь росіян в міжнародних змаганнях не лише під своїм, але і під нейтральним прапором. Тому "роздуми" Комітету – це наслідок зусиль російських лобістів, які хочуть за будь-яку ціну повернутися у великий спорт.

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Україна разом із союзниками зробить усе можливе, аби цього не сталося. Останній кричущий факт – включення росією до олімпійських рад тимчасово окупованих українських територій – є ще одним публічним ляпасом міжнародному олімпійському руху. Чи стерпить це МОК? Сподіваємося в нього вистачить принциповості, гідності та чесності на адекватну відповідь", – написала Саладуха.

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