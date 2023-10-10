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УЄФА передумала допускати збірні росії U-17 до міжнародних змагань

Організація була змушена змінити своє рішення після реакції футбольної громадськості.
Сьогодні 15:55 229 0
УЄФА передумала допускати збірні росії U-17 до міжнародних змагань
Фото - Getty Images
#УЄФА

Джерело - ukrinform.ua.

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовилась від можливості допуску росії до чоловічих і жіночих юнацьких змагань серед гравців до 17 років на міжнародні турніри.

Про це повідомляє Associated Press.

УЄФА заявила після чергового засідання виконавчого комітету у вівторок, що "пункт порядку денного був знятий, оскільки не було знайдено жодного технічного рішення, яке б дозволило російським командам грати".

Це трапилось через два тижні після того, як УЄФА несподівано пом'якшив своє рішення щодо національних та клубних команд РФ, які були виключені з міжнародних змагань через вторгнення в Україну. Ця політика спровокувала розкол у виконавчому комітеті УЄФА, а 12 з 55 європейських федерацій-членів заявили, що їхні команди і надалі відмовлятимуться грати проти Росії.

Також велику роль мала позиція Швеції, яка наступного року прийме чемпіонат Європи серед жінок до 17 років і заявила, що не пустить росіян на турнір.

Нагадаємо, Велика Британія та Ірландія приймуть Євро-2028.

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