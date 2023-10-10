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Воротаря Лаціо Проведеля викликали у збірну росії

Вчора 22:55 302 0
Воротаря Лаціо Проведеля викликали у збірну росії

Джерело - Tribuna.com.

Голкіпер Лаціо Іван Проведель відмовився від виклику в російську національну команду.

Про це заявив тренер воротарів збірної росії віталій кафанов.

"Ми стежимо за успіхами Вані. Знаємо, що він навіть забив гол. На жаль, Ваня відмовився з нами спілкуватися.

Я попросив рфс мене з ним зв'язати. Він сказав, що не хоче спілкуватися ні з ким з росії. Він міг бути викликаний на цей збір, я тому і шукав його", - сказав кафанов.

У вересні Проведель вперше був викликаний до збірної Італії, проте не зіграв за неї. Жовтневий збір він пропустить через травму.

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