Президент СКУ Шевляк: допуск росіян до змагань - це повний цинізм

Президент Спортивного комітету прокоментував допуск росіян на змагання

Питання можливого допуску росіян на Олімпійські ігри 2024 року буде свого роду тестом на дотримання, справжність цінностей, чистоти в спорті

Про це заявив президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк.

"Це правильне рішення - віддати шану пам’яті спортсменам, які захищали та захищають незалежність нашої країни. Всі заходи Спортивного комітету до Дня фізичної культури і спорту відбувались цього разу під егідою пам'яті наших загиблих героїв. Дуже важливою є психологічна та виховна складова, особливо для молодих спортсменів. Це має бути для них прикладом та дороговказом у подальшому житті.

Активісти закликали МОК відсторонити Іран від участі в Олімпіаді

Для мене питання можливого допуску росіян на Олімпійські ігри 2024 року буде свого роду тестом на дотримання, справжність цінностей, чистоти в спорті. Бо коли одна з країн перебуває в стані війни, розв’язаної росією, коли руйнyються всі принципи та цінності олімпійського руху, допуск предcтавників країни-агресора до змагань та на Олімпійські ігри – це повний цинізм.

МОК планує внести правки до Олімпійської хартії

Але практика останніх трьох місяців засвідчує певну динаміку в цьому питанні – росіян та білорусів не допустили до Азійських ігор, деякі федерації ухвалюють рішення про недопуск їх до міжнародних змагань. "Отже, виникає відчуття, що чітка злагоджена позиція керівництва низки країн, спортивної громадськості, схоже, впливає на позицію керівництва МОК. Тому вірю, що головний тест 2024 року на справжність цінностей буде успішно пройдено", - сказав Шевляк.

Нещодавно Ілля Шевляк став військовослужбовцем, добровільно пішовши на позицію солдата.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!