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Активісти закликали МОК відсторонити Іран від участі в Олімпіаді

Сьогодні 13:36 118 0
Активісти закликали МОК відсторонити Іран від участі в Олімпіаді

Джерело - Tribuna.com.

Група активістів, серед яких лауреат Нобелівської премії миру іранка Ширін Ебаді та ексчемпіон світу за версією WBA Мах’яр Моншипур, закликала МОК відсторонити Іран від участі в Олімпіаді через дискримінацію жінок.

Про це повідомляє AFP.

У листі, надісланому до Міжнародного олімпійського комітету наприкінці липня, говориться, що Іран порушує принцип недискримінації в спорті, не дотримуючись Олімпійської хартії, яка говорить, що "заняття спортом є правом людини".

У ньому проводиться паралель із виключенням Південної Африки в 1970 році.

Юрист Фредерік Тіріз сказав, що у МОК відповіли: "Будьте впевнені, ми уважно стежимо за ситуацією в Ірані". Він також повідомив, що "працює над зверненням до Спортивного арбітражного суду" та петицією.

Активісти хотіли б, щоб іранські спортсмени були відсторонені від Олімпіади наступного року принаймні в тих дисциплінах, які заборонені для жінок: боротьба, бокс, плавання, вітрильний спорт та інші.

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