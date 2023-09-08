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МОК планує внести правки до Олімпійської хартії

Виконком МОК представив зміни до хартії на розгляд сесії комітету
Сьогодні 20:40 171 0
МОК планує внести правки до Олімпійської хартії
Фото: Getty Images

Джерело - Tribuna.com.

Міжнародний олімпійський комітет планує внести правки до Олімпійської хартії.

Про це повідомляє Olympics.

Виконком МОК представив зміни до хартії на розгляд сесії комітету, яка відбудеться наступного місяця в Індії. Зміни планують внести до фундаментальних принципів олімпізму №1 та №4.

Пропоноване формулювання в принципі олімпізму №1:

"Олімпізм – це філософія життя, що підносить і поєднує в збалансоване ціле якості тіла, волі та розуму. Поєднуючи спорт із культурою та освітою, олімпізм прагне створити спосіб життя, заснований на радості від зусиль, освітній цінності хорошого прикладу, соціальній відповідальності та повазі до міжнародно визнаних прав людини та універсальних фундаментальних етичних принципів у межах компетенції олімпійського руху".

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Пропоноване формулювання в принципі олімпізму №4:

"Заняття спортом є правом людини. Кожна особа повинна мати доступ до занять спортом без будь-якої дискримінації щодо міжнародно визнаних прав людини в рамках олімпійського руху. Олімпійський дух вимагає взаєморозуміння з духом дружби, солідарності та чесної гри".

Також МОК пропонує додати новий пункт у статтю №40 "Участь в Олімпійських іграх":

"Усі учасники змагань, офіційні особи команд або інший персонал команди на Олімпійських іграх повинні користуватися свободою вираження поглядів відповідно до олімпійських цінностей і фундаментальних принципів олімпізму, а також згідно з Керівними принципами, визначеними Виконкомом МОК".

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