Крастіньш: Коли страхуєшся, то починають зʼявлятися власні помилки

Головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш поділився емоціями після важкого матчу зі словенцями у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

- Рахунок 1:3. Чого нам не вистачає, щоб перемагати такі команди? Чи в нас усе добре? Просто не пощастило?

- 1:3, але проти кого та в якій грі. Перша партія у нас не склалась. А потім, починаючи з другої партії, увесь час була рівна боротьба. Навіть, коли могли взяти маленькі очки, то це все одно закінчувалось однаково. В кінці не вистачило, напевно, досвіду. Зіграти більш холоднокровно в якихось моментах. Вони у цих епізодах дуже добре тримають концентрацію. І просто так жодне очко не віддають. Напевно, в цьому й уся різниця.

- У нас не склався перший сет, як ви вже сказали. Що це було? Хвилювання?

- Ми дуже добре налаштувалися перед грою, настрій був чудовий. Всі були підготовлені. Проте в першому нашому розіграші вони прочитали наші дії. І тоді ми занервували й почали підстраховуватись. А коли страхуєшся, то починають зʼявлятися власні помилки. Ми багато напомилялись. На подачах і ще й у нападі зробили чистих шість помилок. Потім вдалось цю недостачу в нападі вирівняти і гра пішла вже краще.

- В першому сеті ви проводили заміни, що робите не часто. Це намагання змінити щось чи можливість дати віддячити лідерам?

- І те, й інше. Насамперед - аби щось змінити. Я поміняв їх на гравців, які також тренуються та готуються. З іншого боку, так, щоб ті хто зійшов із майданчика змогли подивитись на все зі сторони, що це не так страшно. Вони повернулись і почали грати краще. Значить, усе-таки ці заміни були виправдані.

- В кінці 2-го сету мені здалось, що пасуючий занадто багато навантажує Тупчія. Що в якийсь момент він втомився. Чи це було так?

- Коли Тупчій нападає багато, то ви кажете, що йому забагато, а коли не нападає, тоді мало. А де ця золота середина?

- Євроліга, Challenge Cup, чемпіонат Європи. Це маса емоцій, ігри з топкомандами, зі слабшими командами. Як зараз знайти мотивацію та емоції на відбір на Олімпіаду? Ще й так далеко, у Бразилії.

- Так, тут буде над чим попрацювати та подумати. Це реально не просто, тому що там буде дуже сильний турнір. Всі команди, якщо не помиляюсь, були зараз на чемпіонаті Європи + Іран, Куба, яка зараз грала чемпіонат Північної Америки. Здається, навіть були в першій четвірці. Ті ж бразильці, італійці. Будемо думати.

- Які подальші плани в команди?

- Було б непогано психологічно трохи відпочити.

- А реальні, найближчі плани: куди їдете, де готуватиметесь?

- Чесно, план Б ми почали обговорювати лише сьогодні. І лише я та керівництво. А з гравцями поки що нічого не обговорювали. У нас не було планів, що робитимемо, якщо… У нас була лише одна ціль - поїхати в Італію. Оскільки вже не їдемо, то займемось цим питанням. Ви ж знаєте, що ми постійно живемо у такому ритмі, що на два дні наперед не знаємо, що буде з нами.