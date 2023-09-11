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Плотницький пояснив поразку від Словенії

Олег Плотницький прокоментував поразку від Словенії
Сьогодні 21:13 276 0
Плотницький пояснив поразку від Словенії
#Олег Плотницький

Джерело - suspilne.media.

Збірна України показала гарну гру у чвертьфіналі чемпіонату Європи проти Словенії.

Про це розповів лідер українців Олег Плотницький.

"Як сказала Ольга Харлан - не вжарили їх трохи, не долили олії. Перший сет - трішки закрилися, думали про щось своє. Останні 10-15 очок грали, щоб просто відчути гру. Неважливо, помилка чи ні - потрібно було відчувати, щоб у наступній партії були готові і могли вжарити. І, здається, непогано вийшло, лише у кінцівці програли. Що поробиш.

Це все приходить з досвідом. Чим більше маєш таких сетболів і суперників, тим з кожним разом будеш все якісніше їх відпрацьовувати, забивати, приймати - неважливо. Маємо тягнутися до того, щоб мати більше можливостей грати проти таких команд. Щоб були такі заруби, де треба на 100% кожен момент [викладатися]. Не всю гру, а кожен момент на 100% витискати з себе. І тоді буде результат.

Треба було трішки ризикувати. У попередній грі [проти Португалії] не було від того якогось сенсу - хлопці гарно забирали на блоці, у захисті діставали, ми забивали. Потрібно було просто тримати - там люди стояли на другій половині майданчику і вже боялися та вибивали просто м'яча вгору, а деколи сіпалися і отримували ще. Не було сенсу тоді ризикувати, а [проти Словенії] треба було демонструвати щось більше, ніж просто тримати подачу.

Якби був п'ятий сет? Гадаю, точно не було б 15:12, 15:13. Ще б пару м'ячів зіграли б, щоб вирішити. Було б прикольно зіграти п'яту партію, бо це така лотерея, бо це ситуація, коли за 5-10 секунд забив і полетів уперед", - відзначив Плотницький.

Нагадаємо, збірна України поступилась Словенії у чвертьфіналі Євро-2023.

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