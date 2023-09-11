Збірна України поступилась Словенії у чвертьфіналі Євро-2023

Україна в чотирьох сетах програла Словенії

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з волейболу поступилася Словенії в 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2023.

Чвертьфінальний матч проходив у болгарській Варні. Він не викликав ажіотажу, адже місцева збірна вже вилетіла зі змагань у 1/8 фіналу. На перший погляд, у залі було близько 500 уболівальників. Десь 50% з них - з українськими прапорами. Словенців підтримувала гучна юрба, але менш численна.

Особливо епатажним був цей дядько зі Словенії.

Суперник - триразовий віцечемпіон Європи збірна Словенії. Хвилювання і відповідальність за результат зашкалює. Початок у нашої команди вийшов не з найкращих. Помилки при подачі, декілька блоків і 5:8 - словенці попереду. Тайм-аут від головного тренера українців Угіса Крастіньша. Словенці відчували себе більш розкуто на майданчику. Ми набираємо одне очко, вони - два. Здається, пункт наш, а словенець дістає ногою, здавалось, м'яч від верхнього троса падає, але словенець витягує.

Угіс Крастіньш починає робити заміни. Основного пасуючого Синицю міняє Євстратов, виходить Полуян. Але декілька помилок та вдалих дій словенців - і вже 10:17.

Лише за такого рахунку українці змогли взяти перший брейк. У Тупчія пішла подача, він заробив ейс і вибив суперника - 13:17. "Біло-синім" вдалося зняти Тупчія і забрати кілька очок на невимушених помилках (13:21). За такої переваги й завершився сет - 17:25.

Другий сет, усе спочатку, менше хвилювання і все у нас буде. Щуров двічі успішно - 2:2. На подачу виходить наш капітан Олег Плотницький. Нарешті йдуть ті подачі, які вміє виконувати Олег - якими він вибиває суперників у одній із найкращих ліг світу Серії А. І тепер ще й вдача за нас. Від верхнього троса вже словенці м'яч не дістають - 4:2. Зі словенцями - це не перевага. Ми один пункт, словенці - очко і брейк, і так тричі (8:10). Далі жодна команда не може взяти брейк - це ознака якісного волейболу, коли атака дійсно переважає захист. Так триває до завершальної третини партії. Як тільки словенці беруть знову брейк, Крастіньш бере хвилинну перерву - 15:18.

Знову включається Плотницький із подачею. Раз-по-раз він вибиває суперників, а партнери допомагають, деколи м'яч доводить і до землі - 18:18. Брейк від словенців і наш брейк від Віталія Кучера, який постійно виходить на подачу наприкінці партії - 20:20. Після другого тайм-ауту в сеті за рахунку 20:22, на подачі Тупчія ми беремо 4 очки - 24:22. Ще один пункт і рівно, але словенці відіграють сетбол (24:24). Гра нервів, тримаємось, хлопці, чекаємо подачу капітана. Ейс від Плотницького - 28:27. Знову українці двічі виходять вперед на продовженні сету, але все ж не дотискають - 29:31. Гру нервів виграють трохи досвідченіші словенці.

Балканці користуються нагодою, попри те що надламані, й виходять уперед і в третьому сеті - 6:3. Тайм-аут від Угіса, це наш останній шанс повернутись. І він працює. Українці не здаються, ми б'ємось до кінця. Працюють усі. Блок гасить, Плотницький лупить і ми попереду - 10:8, 12:9.

На подачі капітана Олега Плотницького арбітр вказує ейс, челендж від словенців, все ж сантиметра, а може й менше нам не вистачило. Але це нічого, ми на ходу. Двічі по три і 19:12. Словенці теж люди, теж хвилюються, коли все не за їхнім сценарієм. Після чергового пункту від Семенюка сперечаються з арбітром. Не так все мало бути на думку балканців. Ми маємо запас - хлопці, побережіть сили. "Синьо-жовті" трохи збавили обертів, але сет за нами 25:21.

Ми у грі, ми на ходу. Словенцям вдається взяти брейк, але нам - знову зрівняти рахунок. Ковальов атакує у блок, що м'яч долітає до стелі, а тут вона дуже високо: 26 рядів трибун. Вперше на чемпіонаті, принаймні у наших матчах - 9:9 і наш капітан на подачі. Ось вони, знамениті подачі. Ейс, ейс, Ковальов блок -12:9. Що робити словенцям? Звісно, тайм-аут. Але ми на ходу, Тупчій одиночний блок - 13:9. Все ж балканцям вдалось зняти Плотницького, це був їхній шанс повернутись у сет. Вони цим скористалися сповна - 15:15. Знову гра нервів, по одному пункту, максимум по два. Наш джокер на подачі Кучер знову бере брейк своїм напівсиловим планером - 22:20.

Але нам трохи вистачає. Словенці на досвіді виривають кінцівку. Блокують перший темп Семенюка і добивають (23:25).

Дежавю, знову, як і у 2019-му, ми у чвертьфіналі. Поки цей рубіж ми здолати не можемо. Але у нас молода команда. Ми здобудемо головну перемогу в житті, а далі буде й волейбол.

Чемпіонат Європи з волейболу

1/4 фіналу

11 вересня

Словенія – Україна 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23)

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі збірної України став діагональний Барком-Кажани - Василь Тупчій, який приніс команді 20 очок.

Володимир Крупчук, Софія Ткачук із Варни

Фото - Софія Ткачук

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