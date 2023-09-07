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Макрон: На Олімпіаді в Парижі не може бути російського прапора

Еммануель Макрон прокоментував участь російських спортсменів на Олімпійських іграх-2024 у Парижі
Сьогодні 11:39 286 0
Макрон: На Олімпіаді в Парижі не може бути російського прапора
Фото - gettyimages
#Макрон

Джерело - ukrinform.ua.

Російського прапора не може бути на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, поки Росія скоює воєнні злочини.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

  Актуально: Росіян і білорусів не допустили до Азійських ігор-2023

"Очевидно, що російського прапора на Іграх у Парижі бути не може, я думаю, що тут є консенсус… Росії, як країні, немає тут місця в той час, коли вона скоювала воєнні злочини, коли вона депортувала дітей.

Справжнє питання, яке доведеться вирішити олімпійському світу, в тому, яке місце надати цим російським спортсменам, які іноді готувалися все життя, а також можуть стати жертвами цього режиму", - зазначив Макрон.

Президент Франції відзначив, що важливо розрізняти спортсменів, які фактично є співучасниками дій російської влади, і тих, хто "став жертвою режиму".

МОК має, за його словами, ухвалити справедливе і зрозуміле українцям рішення.

Читайте: Мер Парижа: Зроблю все, щоб росіян та білорусів не було на Олімпіаді-2024

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