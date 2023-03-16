Мер Парижа: Зроблю все, щоб росіян та білорусів не було на Олімпіаді-2024

Анн Ідальго прокоментувала Олімпійські ігри у Парижі

Міський голова Парижа Анн Ідальго виступила проти участі росіян та білорусів в ОІ-2024 та робитиме все, щоб їх не допустили.

Про це вона розповіла у коментарі

"Я не можу уявити, що МОК прийме таке рішення. Ні на секунду не можу уявити, що МОК захоче залишити таку спадщину. Тому зроблю все, що в моїх силах, щоб цього не сталося. Ми повинні діяти зараз. Той факт, що МОК вибрав Париж для проведення цієї Олімпіади, є дуже символічним, тому що це столиця прав людини. Це місто, де з часів Французької революції були підписані всі великі універсальні декларації прав людини. Це країна і місто, які не можуть відвести погляд, коли мова йде про права людини", - сказала Ідальго.

Нагадаємо, НОК України рекомендує не брати участь у змаганнях з росіянами та білорусами.