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Мер Парижа: Зроблю все, щоб росіян та білорусів не було на Олімпіаді-2024

Вчора 22:52 197 0
Анн Ідальго прокоментувала Олімпійські ігри у Парижі
Мер Парижа: Зроблю все, щоб росіян та білорусів не було на Олімпіаді-2024

Джерело - tribuna.com.

Міський голова Парижа Анн Ідальго виступила проти участі росіян та білорусів в ОІ-2024 та робитиме все, щоб їх не допустили.

Про це вона розповіла у коментарі 

"Я не можу уявити, що МОК прийме таке рішення. Ні на секунду не можу уявити, що МОК захоче залишити таку спадщину. Тому зроблю все, що в моїх силах, щоб цього не сталося.

Ми повинні діяти зараз. Той факт, що МОК вибрав Париж для проведення цієї Олімпіади, є дуже символічним, тому що це столиця прав людини. Це місто, де з часів Французької революції були підписані всі великі універсальні декларації прав людини. Це країна і місто, які не можуть відвести погляд, коли мова йде про права людини", - сказала Ідальго.

Нагадаємо, НОК України рекомендує не брати участь у змаганнях з росіянами та білорусами.

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