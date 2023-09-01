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Росіян і білорусів не допустили до Азійських ігор-2023

Сьогодні 20:40 249 0
Росіян і білорусів не допустили до Азійських ігор-2023

Джерело - indianexpress.com.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Олімпійська рада Азії (OРA) повідомили про недопуск росіян і білорусів до участі в Азійських іграх, які стартують 23 вересня.

Про це повідомляє The Indian Express.

"Російських і білоруських спортсменів не буде на Азійських іграх – це рішення МОК, а не ОРА", - повідомили в Олімпійські раді Азії.

У МОК пояснили недопуск росіян та білорусів через технічні причини.

"Концепція участі спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в Азійських іграх-2023 була досліджена, як обговорювалось на Олімпійському саміті в грудні 2022 року, але виявилась нездійсненною через технічні причини", - заявили в МОК.

Раніше Міжнародна федерація веслувального спорту допустила росіян до міжнародних змагань.

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