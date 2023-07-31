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Гутцайт: Потрібно розглядати чи підтримують росіяни війну

Президент НОК розповів про провокації росіян на змаганнях
Сьогодні 13:15 174 0
Гутцайт: Потрібно розглядати чи підтримують росіяни війну

Джерело - Голос Америки.

Російські спортсмени будуть і надалі продовжувати провокації на міжнародних змаганнях.

Про це заявив Міністр молоді і спорту України та президент НОК Вадим Гутцайт.

"Ми бачимо, що відбулося вже на перших змаганнях, і це приклад для всього світу, що росія не братиме участь у чесних змаганнях, вона провокуватиме українську команду, спортсменів з України на різних змаганнях, і це тільки перша зустріч була, ви ж розумієте, що буде надалі в інших видах спорту. Це ще раз здійняло цю хвилю обурення: що робить Росія на міжнародних змаганнях, на чемпіонаті світу?

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Я вважаю, що потрібно все одно не допускати й під нейтральним прапором росіян і білорусів. Нам потрібно надалі працювати з цього питання. І якщо вже їх допускають, то потрібно, щоб уважно розглядали спортсменів, які підтримують або не підтримують агресію Росії проти України. Бо ми бачимо, що цю Смірнову допустили до чемпіонату світу, а потім в інтернеті з’явилися її фото з російською армійською символікою, що її брат там десь воює. І цю спортсменку допустили як нейтральну.

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І куди дивиться міжнародна федерація, яка залучила суперекспертів, суперадвокатську компанію, яка розглядає, хто має відношення до армійців чи динамівців, які в них контракти, хто підтримує, а хто не підтримує. Вони допустили цю дівчину, а потім всі побачили, що вона підтримує цю війну. Тому ще раз приклад буде для всіх федерацій уважніше дивитись, розглядати цих спортсменів, які виступатимуть під нейтральним прапором", - сказав Гутцайт.

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