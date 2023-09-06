Бубка: Проти мене почалась компанія зі знищення моєї репутації

Колишній президент НОК України Сергій Бубка спростував участь у бізнесу на окупованих росією територіях в Донецькій області.

Про це розповів сам функціонер.

"Ви знаєте мене вже давно, ви знаєте мою історію, ви знаєте, як давно я займаюсь українським спортом.

Я народився на українській землі, я завжди з великою гордістю представляв Україну в усьому світі. Я завжди боровся за Україну, але зараз проти мене почалась компанія зі знищення моєї репутації.

Я, як кожен українець, із самого початку зробив свій вибір – бути з Україною та робити все можливе у боротьбі з російською агресією. З 2014 року я не був на окупованих територіях. Я не відвідував своїх рідних і навіть не зміг бути на похороні моєї мами у цьому році. Я не маю жодного відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає у підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародній арені.

Я роблю все, щоб нинішнє покоління українських спортсменів втілило у життя свою олімпійську мрію – виступити на Олімпійських іграх у Парижі наступного року. Тим, хто намагається очорнити моє ім’я, хотів би сказати: Боротися за Україну спорт завжди було честю для мене. Боротися за державні інтереси моєї країни – найвища честь для мене", - сказав Бубка.