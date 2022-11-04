Бубка: Я завжди працював задля розвитку українського спорту

Президент НОК розповів про своє рішення не переобиратися на новий термін

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка не буде переобиратися на новий термін.

Про це він розповів порталу xsport.ua.

"Я прийняв рішення не брати участі у виборах на пост президента НОК України. Я зосереджу свої зусилля на роботі "Фонду солідарності для підтримки олімпійської спільноти", який допомогає українським спортсменам під час війни готуватися до Олімпійських ігор в Парижі-2024 та Мілан/Кортіна-2026".

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"Я завжди працював задля розвитку українського спорту і буду продовжувати робити це далі у Міжнародному олімпійському комітеті, з міжнародними федераціями та національними олімпійськими комітетами різних країн світу", - сказав Бубка.

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"17 листопада олімпійська родина зробить свій вибір. Коментарі та інтерв’ю на цю тему я дам вже після обрання нового президента. Зараз головне, щоб наша олімпійська родина пройшла процес виборів злагоджено, чесно, гідно та прозоро, в рамках нашого".

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