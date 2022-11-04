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Бубка: Я завжди працював задля розвитку українського спорту

Сьогодні 16:54 286 0
Президент НОК розповів про своє рішення не переобиратися на новий термін
Бубка: Я завжди працював задля розвитку українського спорту
#НОК України, #Сергій Бубка

Джерело - xsport.ua.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка не буде переобиратися на новий термін.

Про це він розповів порталу xsport.ua.

"Я прийняв рішення не брати участі у виборах на пост президента НОК України. Я зосереджу свої зусилля на роботі "Фонду солідарності для підтримки олімпійської спільноти", який допомогає українським спортсменам під час війни готуватися  до Олімпійських ігор в Парижі-2024 та Мілан/Кортіна-2026".

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"Я завжди працював задля розвитку українського спорту і буду продовжувати робити це далі у Міжнародному олімпійському комітеті, з міжнародними федераціями та національними олімпійськими комітетами різних країн світу", - сказав Бубка.

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"17 листопада олімпійська родина зробить свій вибір. Коментарі та інтерв’ю на цю тему я дам вже після обрання нового президента. Зараз головне, щоб наша олімпійська родина пройшла процес виборів злагоджено, чесно, гідно та прозоро, в рамках нашого".

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"Етичного кодексу та згідно з вимогами Міжнародного олімпійського комітету. Я віддам свій голос на виборах, як член МОК, за того кандидата, який буде найдостойнішим", - зазначив експрезидент НОК України.

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