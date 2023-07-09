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Фірма Бубки продає паливо на окупованих територіях України

У травні компанія Монблан поставила паливо окупантам у сумі 800 тисяч рублів
Сьогодні 11:41 219 0
Фірма Бубки продає паливо на окупованих територіях України
#Сергій Бубка

Джерело - sportarena.com.

Сімейна фірма колишнього президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки Монблан працює на захоплених росією територіях України та продає паливо окупантам.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Повідомляється, що раніше компанія була зареєстрована в Донецьку, а після окупації у 2014 році юридично “переїхала” до Волновахи. Компанія оформила діяльність за російськими законами на початку 2023 року, вже на окупованій території, і далі почала торгувати з окупаційною владою.

У базах загарбників місцем реєстрації Монблану знову вказано Донецьк. Власниками фірми записані Сергій Бубка (як громадянин України) та його брат Василь (як громадянин росії). У травні компанія уклала кілька договорів з органами терористичної днр на суму близько 800 тисяч рублів. Згідно з договорами, фірма постачає не паливо, а талони на нього, які можна використовувати на заправках Монблану (є в Донецьку, Макіївці та біля Волновахи).

Нагадаємо Сергій Бубка був президентом НОК України із 2005 року. Наприкінці 2022 року функціонер залишив свою посаду, новим головою НОК став Вадим Гутцайт.

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