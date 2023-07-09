Фірма Бубки продає паливо на окупованих територіях України

У травні компанія Монблан поставила паливо окупантам у сумі 800 тисяч рублів

Сімейна фірма колишнього президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки Монблан працює на захоплених росією територіях України та продає паливо окупантам.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Повідомляється, що раніше компанія була зареєстрована в Донецьку, а після окупації у 2014 році юридично “переїхала” до Волновахи. Компанія оформила діяльність за російськими законами на початку 2023 року, вже на окупованій території, і далі почала торгувати з окупаційною владою.

У базах загарбників місцем реєстрації Монблану знову вказано Донецьк. Власниками фірми записані Сергій Бубка (як громадянин України) та його брат Василь (як громадянин росії). У травні компанія уклала кілька договорів з органами терористичної днр на суму близько 800 тисяч рублів. Згідно з договорами, фірма постачає не паливо, а талони на нього, які можна використовувати на заправках Монблану (є в Донецьку, Макіївці та біля Волновахи).

Нагадаємо Сергій Бубка був президентом НОК України із 2005 року. Наприкінці 2022 року функціонер залишив свою посаду, новим головою НОК став Вадим Гутцайт.