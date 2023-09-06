Бубка: Проти мене почалась кампанія зі знищення моєї репутації

Джерело - Чемпіон.
Колишній президент НОК України Сергій Бубка спростував участь у бізнесу на окупованих росією територіях в Донецькій області.
Про це розповів сам функціонер.
"Ви знаєте мене вже давно, ви знаєте мою історію, ви знаєте, як давно я займаюсь українським спортом.
Я народився на українській землі, я завжди з великою гордістю представляв Україну в усьому світі. Я завжди боровся за Україну, але зараз проти мене почалась кампанія зі знищення моєї репутації.
Я, як кожен українець, із самого початку зробив свій вибір – бути з Україною та робити все можливе у боротьбі з російською агресією. З 2014 року я не був на окупованих територіях. Я не відвідував своїх рідних і навіть не зміг бути на похороні моєї мами у цьому році. Я не маю жодного відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає у підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародній арені.
Я роблю все, щоб нинішнє покоління українських спортсменів втілило у життя свою олімпійську мрію – виступити на Олімпійських іграх у Парижі наступного року. Тим, хто намагається очорнити моє ім’я, хотів би сказати: Боротися за Україну спорт завжди було честю для мене. Боротися за державні інтереси моєї країни – найвища честь для мене", - сказав Бубка.
Раніше повідомлялося, що фірма Бубки продає паливо на окупованих територіях України.
Нагадаємо Сергій Бубка був президентом НОК України із 2005 року. Наприкінці 2022 року функціонер залишив свою посаду, новим головою НОК став Вадим Гутцайт.