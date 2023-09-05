Крастіньш: Упевненим можна бути тільки, коли набрав 25 очок і на два більше за суперника

Головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш прокоментував перемогу над Іспанією та вихід у плей-оф чемпіонату Європи.

- Наш аналітик знаходиться в Польщі. Він працює в онлайн-режимі. Він дивиться наші ігри в онлайні та присилає свої коментарі. Таким чином ми спілкуємося. Вчора, коли ми повернулися з гри в готель, аналітик вже все нам підготував. Нам залишилось лише посидіти й розібрати все це. Це займає певний час. На даний момент це хороша співпраця. Інформації багато. Головним завданням нас, тренерів, зараз є відсіяти те, що важливе і що менш важливе. На чому тримати концентрацію. Скажімо так, як сьогодні, це спрацювало. У нас було завдання всю концентрацію на пасуючому зосередити. Тому що було помітно по його руках, куди він буде пасувати. І ми достатньо добре до цього адаптувались. Нам це дуже допомогло. Ми знали, звідки та куди він пасуватиме. Плюс розташування його рук та подачі. Нашим завданням було посунути їх якнайдалі від сітки. Не виграти чисто, а відсунути їх. Тому що, коли в них був ідеально чистий прийом, то вони дуже швидко грали в 4 зону. Тоді вже нам було проблематично справлятися з ними. Проте нам це вдалось.

- Подача Кучера - це заготовка чи випадковість?

- Останнім часом він виходить і відпрацьовує дуже ефективно. На його подачах ми завжди забираємо свої очки. Його планер зараз такий ядовитий, його дуже непросто приймати. Тому що подача Влада (Щурова, - В.К.) не настільки агресивна. Якщо ви помітили, він зараз завжди виходить замість Влада й ускладнює супернику життя.

- А чому сьогодні було так мало замін?

- Коли машина працює добре, тоді… В третій партії, ще до того як вони нас наздогнали, в голові була одна заміна. Але ця думка була трохи передчасною. І я не наважився.

- Втім, сьогодні ми побачили ту збірну, яку хочеться бачити на чемпіонаті Європи...

- Мені хочеться, щоб наша збірна виглядала ще сильніше.

- До цього ви сказали, що іспанці нас наздогнали. Були такі моменти. Чи мали ви сподівання, що наша команда перевершить іспанців за характером?

- Впевненим можна бути тільки, коли набрав 25 очок і на два більше за суперника у партії. До цього без різниці, який крок між вами, ти повинен тримати фокус та грати. Тому в наші дні важко бути впевненим, коли вони виходять і подають подачу під лінію з хорошою швидкістю. Зрозуміло, що вони створюють нам якісь проблеми, але ми знали, що вони будуть ризикувати на подачі. Бо коли 0:2 на табло, ти повинен щось робити. Але ми відповіли їм тим, що все нормально.

- Як вважаєте, словенці зараз можуть допомогти болгарам?

- Ні, немає навіть найменшого шансу. Тому що зараз йде боротьба за рейтингові очки. І до прикладу, якщо болгари сьогодні виграють, то словенці втрачають як мінімум 15 очок. Але вони на таке точно не підуть, я впевнений.