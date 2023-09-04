На трибунах панувала справжня людська солідарність

Джерело - Чемпіон.

На матчі чемпіонату Європи з волейболу Україна — Фінляндія фани наших суперників, яких була більшість на трибунах, стояли з плакатами "Слава Україні".

Нагадаємо, Україна цей матч виграла з рахунком 3:2, завдяки чому зберегла для себе шанси на вихід до плей-оф континентальної першості.

Володимир Крупчук та Софія Ткачук, із Варни.

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