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Росіян та білорусів допустили до змагань у водних видах спорту в нейтральному статусі

Росіяни та білоруси будуть виступати у нейтральному статусі
Сьогодні 08:24 213 0
Росіян та білорусів допустили до змагань у водних видах спорту в нейтральному статусі
Фото - Getty Images

Джерело - suspilne.media.

Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) ухвалила рішення про повернення до міжнародних змагань атлетів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі.

Відповідне рішення ухвалило Бюро федерації, повідомляється на офіційному сайті.

"Бюро World Aquatics зібралося та підтримало заяву Виконкому МОК від 28 березня 2023 року щодо можливої майбутньої участі спортсменів з Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях.

Ця заява була зроблена після прохання більшості учасників олімпійського руху до МОК вивчити можливість повернення спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних спортивних змагань на основі принципів Олімпійської хартії.

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Бюро World Aquatics схвалило створення робочої групи для вивчення потенційних шляхів участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у майбутніх міжнародних змаганнях з водних видів спорту як індивідуальних нейтральних спортсменів.

Цільова група, що складається зі спортсменів і представників спільноти водних видів спорту під головуванням Морін Крус, президента PanAm Aquatics, негайно розпочне роботу над розробкою рекомендацій для Бюро World Aquatics. Цільовій групі знадобиться час, щоб зробити висновки, і вона доповість про це на наступному засіданні Бюро в липні 2023 року.

МОК: З 24 лютого 2022 року Ісінбаєва не підтримувала вторгнення в Україну

World Aquatics підтверджує свою непохитну прихильність і турботу про Україну, зокрема про українських спортсменів з водних видів спорту, які постраждали від вторгнення в їхню країну. Українські спортсмени продовжують отримувати підтримку від World Aquatics та її партнерів, зокрема від LEN та Українських федерацій плавання, стрибків у воду та артистичного плавання, для підготовки та змагань.

World Aquatics продовжуватиме надавати пріоритет заходам, спрямованим на підтримку української спільноти водних видів спорту разом із національними федераціями плавання, Національними олімпійськими комітетами, Міжнародним олімпійським комітетом та LEN", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що МОК може допустити на Олімпіаду росіян, які не підтримують війну.

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