МОК може допустити на Олімпіаду росіян, які не підтримують війну

Бах розповів про формулу МОК щодо допуску росія на ОІ-2024

МОК розробив формулу, згідно з якою спортсменам, які не мають зв’язків з російськими та білоруськими військовими та іншими державними службами та не підтримують війну, буде дозволено брати участь в Олімпіаді під нейтральним прапором.

Про це розповів президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

"Я не думаю, що остаточне рішення буде прийнято через кілька днів. Але, я думаю, у вас є чітке уявлення про те, як ми це бачимо, завдяки рекомендаціям, які ми надаємо міжнародним федераціям. Тобто жодних команд, гімнів, жодних кольорів чи будь-якої національної символіки росії та білорусі.

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Але, з іншого боку, ми надаємо можливість спортсменам, які не підтримують війну і які не пов’язані з військовими чи іншими службами росії чи білорусі, змагатися як індивідуальним нейтральним спортсменам, а не як представникам своєї країни. Це система, яку ми зараз бачимо на чемпіонатах світу, континентальних чемпіонатах, Кубках світу, і яка, я думаю, вже прийнята.

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Українська сторона не на 100% задоволена цим, але вони прийняли це, тому що це можливість для українських спортсменів відібратися на Олімпійські ігри. Ми всі хочемо мати сильну українську команду в Парижі-2024. Потім я повертаюся до цінностей, тому що вони знову лежать в основі нашого рішення", - сказав Бах.

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