Головне
Збірна України здолала Фінляндію на чемпіонаті Європи
Сьогодні 20:22 764
МОК може допустити на Олімпіаду росіян, які не підтримують війну
Сьогодні 22:35 160
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023
Сьогодні 22:24 5876
Севілья оголосила про підписання Рамоса
Сьогодні 18:59 332
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Сьогодні 13:00 14569 1
Швьонтек втратить статус першої ракетки світу, рейтинг очолить Сабаленка
Сьогодні 10:57 1174 1
Жирона з Довбиком та Циганковим здолали Лас-Пальмас: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:59 1873
Торіно обіграло Дженоа з Маліновським, Емполі з Коваленком поступилося Ювентусу: результати матчів Серії А
Вчора 23:48 936
Рух та Металіст 1925 не визначили сильнішого: результати матчів УПЛ
Вчора 20:54 586
Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Манчестер Юнайтед: результати матчів АПЛ
Вчора 20:32 2324
Прямі трансляції

МОК може допустити на Олімпіаду росіян, які не підтримують війну

Бах розповів про формулу МОК щодо допуску росія на ОІ-2024
Сьогодні 22:35 160 0
МОК може допустити на Олімпіаду росіян, які не підтримують війну
Фото: Getty Images
#Томас Бах, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - CNBC-TV18.

МОК розробив формулу, згідно з якою спортсменам, які не мають зв’язків з російськими та білоруськими військовими та іншими державними службами та не підтримують війну, буде дозволено брати участь в Олімпіаді під нейтральним прапором.

Про це розповів президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

"Я не думаю, що остаточне рішення буде прийнято через кілька днів. Але, я думаю, у вас є чітке уявлення про те, як ми це бачимо, завдяки рекомендаціям, які ми надаємо міжнародним федераціям. Тобто жодних команд, гімнів, жодних кольорів чи будь-якої національної символіки росії та білорусі.

  Актуально: Росіян і білорусів не допустили до Азійських ігор-2023

Але, з іншого боку, ми надаємо можливість спортсменам, які не підтримують війну і які не пов’язані з військовими чи іншими службами росії чи білорусі, змагатися як індивідуальним нейтральним спортсменам, а не як представникам своєї країни. Це система, яку ми зараз бачимо на чемпіонатах світу, континентальних чемпіонатах, Кубках світу, і яка, я думаю, вже прийнята.

  МОК: З 24 лютого 2022 року Ісінбаєва не підтримувала вторгнення в Україну

Українська сторона не на 100% задоволена цим, але вони прийняли це, тому що це можливість для українських спортсменів відібратися на Олімпійські ігри. Ми всі хочемо мати сильну українську команду в Парижі-2024. Потім я повертаюся до цінностей, тому що вони знову лежать в основі нашого рішення", - сказав Бах.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки 14569 1
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 5876
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 10343
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 23826
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 12415
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 14299
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 82032 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3411
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 131621
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15998
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39737 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16678 6