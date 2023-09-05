Стали відомі умови участі росіян та білорусів на міжнародних змаганнях

Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) ухвалила набір критеріїв, які дозволять спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь в міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.

Про це повідомляє World Aquatics.

Для допуску до змагань, спортсмени повинні будуть також відповідати антидопінговим вимогам.

На змаганнях з водних видів спорту буде дозволено брати участь максимум по одному нейтральному спортсмену з Росії та Білорусі. Вони можуть змагатись лише в індивідуальних стартах. Кваліфікаційні результати, що показані на змаганнях у Росії чи Білорусі, не будуть зараховані.

Актуально: Росіян і білорусів не допустили до Азійських ігор-2023

Спортсмени повинні будуть виступати без прапора та гімну, під назвою – Нейтральні індивідуальні атлети. Їхня форма та костюми мають бути повністю білими, без інших кольорів.

Нейтральні спортсмени не мають перебувати на контракті у Збройних силах РФ чи Білорусі або інших державних силових структурах, а також не мають підтримувати війну в Україні.

Раніше росіян та білорусів допустили до змагань у водних видах спорту в нейтральному статусі.

Нагадаємо, МОК може допустити на Олімпіаду росіян, які не підтримують війну.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!