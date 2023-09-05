Ілля Ковальов - після перемоги над Фінляндією: Емоцій немає

Гравець збірної України з волейболу Ілля Ковальов прокоментував перемогу над фінами в 4-му турі чемпіонату Європи-2023.

- Які маєш емоції після гри? Важка перемога - 3:2. Не 3:0 чи 3:1, як хотілось.

- Перемога важка, але емоцій чомусь немає. Нам потрібно було перемогти 3:0 або 3:1, аби потрапити на третє місце. Але знову ми вели 2:0, а виграли 3:2. Тому настрій не дуже.

- Фіни чимось здивували як команда?

- Ні, фіни взагалі нічим не здивували. Перші дві партії ми зіграли добре, а потім як завжди, як весь чемпіонат Європи ми граємо.

- Останню партію нарешті виграли. Після турків, після хорватів...

- Це все завдяки налаштуванням тренера. Він нам сказав, що останній сет ми повинні виграти, що шанси в нас іще є. На той момент я думав, що ми вже вилетіли з чемпіонату. Тому добре, що ми виграли та скористалися цим шансом.

- Що можеш сказати про іспанців?

- Ми колись із ними грали, але зараз нічого не можу сказати про цю команду. Знаю, що це добра команда, але на даному етапі нам зі всіма важко даються ігри, чи сильна команда, чи слабка.

В останньому матчі групи 5 вересня Україна зіграє з іспанцями. В разі перемоги 3:0 чи 3:1 у нас залишаються шанси на потрапляння до плей-оф. Нагадаємо, на старті турніру Україна програла 3 матчі поспіль.