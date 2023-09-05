Головне
Збірна України здолала Фінляндію на чемпіонаті Європи
Вчора 20:22 1085
Угіс Крастіньш: Колись мали вже виграти 5 сет
Вчора 23:01 201
Гріліш та Арнольд пропустять матчі з Україною та Шотландією
Вчора 22:53 385
МОК може допустити на Олімпіаду росіян, які не підтримують війну
Вчора 22:35 255
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023
Вчора 22:24 6790
Севілья оголосила про підписання Рамоса
Вчора 18:59 386
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Вчора 13:00 14619 1
Швьонтек втратить статус першої ракетки світу, рейтинг очолить Сабаленка
Вчора 10:57 1290 1
Жирона з Довбиком та Циганковим здолали Лас-Пальмас: результати матчів Ла-Ліги
03.09.2023 23:59 1909
Торіно обіграло Дженоа з Маліновським, Емполі з Коваленком поступилося Ювентусу: результати матчів Серії А
03.09.2023 23:48 970
Прямі трансляції

Ілля Ковальов - після перемоги над Фінляндією: Емоцій немає

Сьогодні 01:21 192 0
Ілля Ковальов - після перемоги над Фінляндією: Емоцій немає
#Ковальов, #Збірна України з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Гравець збірної України з волейболу Ілля Ковальов прокоментував перемогу над фінами в 4-му турі чемпіонату Європи-2023.

- Які маєш емоції після гри? Важка перемога - 3:2. Не 3:0 чи 3:1, як хотілось.

- Перемога важка, але емоцій чомусь немає. Нам потрібно було перемогти 3:0 або 3:1, аби потрапити на третє місце. Але знову ми вели 2:0, а виграли 3:2. Тому настрій не дуже.

- Фіни чимось здивували як команда?

- Ні, фіни взагалі нічим не здивували. Перші дві партії ми зіграли добре, а потім як завжди, як весь чемпіонат Європи ми граємо.

- Останню партію нарешті виграли. Після турків, після хорватів...

- Це все завдяки налаштуванням тренера. Він нам сказав, що останній сет ми повинні виграти, що шанси в нас іще є. На той момент я думав, що ми вже вилетіли з чемпіонату. Тому добре, що ми виграли та скористалися цим шансом.

- Що можеш сказати про іспанців?

- Ми колись із ними грали, але зараз нічого не можу сказати про цю команду. Знаю, що це добра команда, але на даному етапі нам зі всіма важко даються ігри, чи сильна команда, чи слабка.

В останньому матчі групи 5 вересня Україна зіграє з іспанцями. В разі перемоги 3:0 чи 3:1 у нас залишаються шанси на потрапляння до плей-оф. Нагадаємо, на старті турніру Україна програла 3 матчі поспіль.

Читайте звіт про матч із Фінляндією від наших спеціальних кореспондентів.

Володимир Крупчук, Софія Ткачук із Варни

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 23873
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 6790
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 12472
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки 14619 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 14336
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 10388
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 91109 4
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50148 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15998
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19805 7
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 131630
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117879