Перша перемога збірної України на ЧЄ

Джерело - Чемпіон.

Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи з волейболу, що відбувається у Болгарії. Українці перемогли Фінляндію (3:2) і залишають собі хороші шанси на плей-оф.

Для "синьо-жовтих" це був останній шанс зачепитися за потрапляння в 1/8 фіналу ЧЄ. Українці на гру вийшли в іншій формі, в червоно-чорних кольорах. Хто вірить у забобони, можливо й у цьому знайде знак.

Як і попередні зустрічі, українці доволі впевнено почали. Максимальна зосередженість, надійність у подачі, різносторонність в атаці. З перших очок ми вийшли вперед (3:0), але ще до 10 очок фіни нас наздогнали. Рівна гра тривала до середини сету. За рахунку 14:15 підопічним Угіса Крастіньша вдався ривок у 5 очок - 19:15. Такий момент був дуже нам потрібен, щоб іще краще відчути впевненість у своїх силах.

Фіни не здались, їм вдалося наздогнати нас до кінця сету (24:23), але остання крапка була за "синьо-жовтими". Різносторонність в атаці підтверджує результативність сету. Майже однакову кількість очок набрали четверо гравців: Плотницький - 6, Семенюк, Тупчій - по 5, Ковальов - 4.

Як порівняти з попередніми іграми, українці не дозволили собі розслабитись у другій партії. Максимальна зосередженість. Знову впевнений початок (3:0, 5:2, 7:4.) Але тепер вже ми тільки нарощували перевагу. За рахунку 9:5 тренер фінів Жоель Бенкс узяв тайм-аут. Змін у гру це не привнесло. 13:8, 15:10, 19:11.

У завершальну частину сету Україна перейшла із комфортними +8. З такою перевагою вдалось і закрити сет (25:17).

Видно, що українці зробили висновки із силових подач у попередніх матчах і з фінами надійність виросла в рази. Лише 2 зіпсованих подачі у другому сеті та 5 загалом.

Третя партія почалася з упевненої гри фінів. Перші 5 подач були за "біло-синіми" - 0:5. Публіка голосно підтримувала їхню кожну вдалу атаку. Як не дивно, представників країни Суомі зібралось в рази більше, ніж українців. Лише поодинокі синьо-жовті прапори, і то, ймовірно, родичі волейболістів.

0:5, холодний душ на голови українців. При рахунку 1:6 ми взяли челендж, який довів помилку судді й усе ж 2:5. Цей важливий пункт знову відродив нашу впевненість. Плотницький, блок і вже 4:5. Фіни ще втримували перевагу й відірвалися до трьох очок, але Україна йшла по п'ятах (9:9).

А в середині сету два поспіль блоки вивели "синьо-жовтих" уперед - 15:13. Для фінів це такий самий останній шанс вийти у плей-оф, як і для нас, і вони тримались за нього, як могли.

Кінцівка сету (21:23), але суперники двічі не змогли пробити наш блок - 23:23. Такий важливий момент, вирішальні два очки, але тут зіграв уже блок фінів - 23:25

Перемога в сеті додала їм упевненості. Ривок у три очки в першій частині партії й фіни вийшли вперед (6:8). Був рахунок навіть 6:9, але після челенджу вирішили, що обидві сторони доторкнулися сітки, тому дали переподачу. Українці старались наздогнати суперника, але різниця постійно була 1-3 очки.

У останню частину партії команди перейшли з рахунком 16:20. "Синьо-жовті" змогли скоротити завдяки двом подачам Євстратова, який уперше на паркет вийшов саме зараз - 19:20.

Україна включилась у боротьбу за сет. "Синьо-жовті" навіть мали матч-пойнт (24:23). Але як завжди на цьому чемпіонаті нам не вистачає дещиці впевненості у надважливі моменти - 24:26.

Завершальний сет нам не вдалося виграти ще жодного разу цього літа. Найдошкульніші поразки від Туреччини у фіналах Золотої Євроліги та Challenger Cup (кваліфікація у Світову лігу), а також від Хорватії на ЧЄ.

Початок не за нами (0:2), але вдала атака і блок Щурова - 2:2. На зміну майданчика українці вже пішли за переваги 8:6.

Нервова боротьба без брейків, а за рахунку 11:10 на подачу в нас вийшов капітан Олег Плотницький. Нарешті ми побачили ці знамениті подачі Олега, за які його полюбили в Італії. Подача без вдалого прийому, наше завершення й ейс (14:10) - в України чотири матч-боли. Фіни все ж і тут не здались. На 4 матч-поїнтах їм вдалося скоротити рахунок до мінімуму.

Але ця чорна смуга мала колись завершитись. 15:13 і 3:2. Надважлива і така потрібна перемога. Ми залишаємось на чемпіонаті й боремося далі!

Чемпіонат Європи з волейболу

Група В, 4 тур

4 вересня

Україна - Фінляндія 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13)

В останньому матчі групи 5 вересня Україна зіграє з іспанцями. В разі перемоги 3:0 чи 3:1 ми залишаємо шанси на потрапляння в плей-оф.

Нагадаємо, на старті турніру Україна програла 3 матчі поспіль.

Володимир Крупчук, Софія Ткачук із Варни