Юрій Семенюк: Ми стараємось грати у свою гру

Гравець збірної України з волейболу Юрій Семенюк прокоментував перемогу над збірною Фінляндії в 4-му турі чемпіонату Європи-2023.

- Не знаю, як інші гравці команди, але від себе я хочу насамперед попросити вибачення за наші такі результати. Ми не хочемо і не будемо виправдовуватись. Ми граємо та кайфуємо. У грі викладаємось на 200 відсотків. Та все одно виходить дуже важко. В суперника все попадає легко, як то кажуть, все лізе. А ми просто мучимось. Ми кайфуємо, викладаємося, ми цього хочемо, але нам не вдається. Не йде наша гра так, як ми цього хочемо. Можливо ще не час. Дай Бог, далі буде, перемога, надіюсь. Після цього матчу вже є крок уперед - ми виграли другу партію.

- А чому третю ні?

- Грали, як грали, ніби багато не помилялись. На них уве спихати не варто, ми теж винні. Будемо працювати, можливо воно до нас прийде.

- В перших 2 сетах у нас все виходило?

- Я б так не сказав. По собі скажу, що мені було дуже важко зробити пункт чи якусь хорошу дію для команди. А їм усе просто вдавалося.

- За ці два сети в тебе було більше блоків, ніж за попередні всі матчі.

- Більше, ніж за цілий сезон у Золотій лізі та Challenger cup. Я ходив і всередині так тішився, як мала дитина. Нарешті.

- Внаслідок чого такий результат?

- У 2-му матчі проти хорватів між руками мені пробили разів вісім. Попадали і в голову, і куди тільки не попадали. Я самокритична людина - думав, що каліка. Ну значить не middle blocker, як називають.

- Які в тебе думки були у 3-му сеті? Наші гравці сідали на стільчики з важким обличчям...

- Бо ми йшли на 3:0. В нас усе добре вдавалась, і 3:0 мали закривати. Може, ми просто занадто сильно хочемо. Може, це нам і заважає, що нам це треба, що ми повинні зробити це для країни, для себе, для рідних.

- Скажи ще про 5-й сет, у якому ви все-таки перемогли.

- Це було дуже важко. Таке враження, що до ніг причепили ще по 10 кілограмів. Не знаю чому, адже фізично ми цього року дуже добре працювали. Тренувались у тренажерному залі вдвічі більше, ніж минулого року. Просто пахали. Нам створили для цього хороші умови. Своєю роботою ми заслужили. Але нас тримає те, що немає результату. Маємо закривати й сідаємо. Надіюся, що шанс у нас ще є, тож будемо ригати, вбиватись, викладатись. Хоч дуже важко зараз морально.

Ніби відпочиваєш, ніби стараєшся відгородити себе від усяких негативних чинників, негативних питань, не дуже слідкувати за соцмережами, тому що там дуже багато диванних експертів. Дуже багато вчать, розказують, та я стараюсь на це не звертати увагу. Ми просто стараємося грати у свою гру, яку ми можемо, з будь-якими командами. Ми виходили навіть із поляками. Ту саму Золоту лігу і Challenger Cup, ми ж можемо. Ми знаємо, що можемо, але таке враження, що зі сторони хтось говорить: "Ану, хлопці, стояти, сьогодні має перемогти інша команда". Надіюсь що ми знайдемо ще свою гру. Насамперед у голові. Тому що фізично ми готові й у нас усе вдається. Ще прийде час.