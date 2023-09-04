Угіс Крастіньш: Колись мали вже виграти 5 сет

Головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш прокоментував перемогу над фінами в 4-му турі чемпіонату Європи-2023.

- Сьогодні доволі мало помилок було на подачах. Це ви поміняли тактику після перших 3 матчів?

- Ні. У нас також була гра, де ми зробили лише 13 помилок і 10 ейсів подали. Та це однаково не принесло результату. Просто є такі команди, скажімо, як Словенія. Якщо ти не будеш ризикувати на подачі, то в тебе просто немає варіантів. Вони будуть у нападі робити що завгодно. У командах, де немає дуже сильного нападу, потрібно тримати подачу якомога довше на майданчику для того, щоб дати шанс захиснику зіграти блок.

- Це перша перемога у 5-му сеті за літо...

- Колись же це мало статись. Не може бути такого, що ніколи це не трапиться. 5-та партія завжди на нервах. Просто не буває ніколи. 14:10, ейс, один раз добре зіграли на блоці. Ми ж також щось уміємо.

- Сьогодні нам вдалось виграти дві перші партії. Ви змінили тактику чи це психологічний момент?

- Головним завданням другої партії, яке я перед собою поставив, зробити таку ротацію, щоб перші троє, які подають, були агресивними. Семенюк, Синиця, Плотницький. Щоби був тиск, а не просто ми вводимо мʼяч. На той момент це було виправдано.

- Про що спілкувалися з Синицею перед грою та після?

- Обговорювали налаштування на гру насамперед. Адже йому потрібна підтримка, тому що на нього був великий тиск. Це потрібно для того, аби він міг більш розкуто вести гру.

- Далі нас чекає Іспанія. Як їх обіграти?

- Зараз поїдемо дивитися кіно, як і що вони роблять. Будемо готуватись до завтрашнього матчу.

- Але вже немає шансів на помилку, на те, щоб віддати їм 2 сети.

- В цілому ми взагалі не маємо шансів на помилку. Тому що всі розуміють, що ми можемо грати добре. Певним чином це на нас тисне. І коли в якихось ситуаціях ми починаємо програвати, нервуємось через це. Такий спорт, ми повинні до цього звикнути та вчитись. У порівнянні з минулими чемпіонатами ми були темною конячкою. Зараз такого немає, на нас усі йдуть повним ходом. Рвуть на собі сорочки та борються. Через це нам не стає легше. Іспанія це чи не Іспанія, без різниці. Ми самі повинні готуватись до гри та грати.

- Капітан Олег Плотницький назвав цю перемогу найгіршою у своєму житті, і що краще було програти, ніж так вигравати.

- З цим я не згоден, тому що будь-яка перемога - це перемога. Сьогодні, коли фіни готувалися до гри, а я довго там працював, вони збирали різну статистику. До цього матчу в їхній статистиці було 5:4 на користь фінів у зустрічах з Україною. Я не знаю, чи це правда, але це було у фінській пресі.