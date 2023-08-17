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Бубка припинить свою діяльність у World Athletics

Бубка не висував свою кандидатуру під час виборів президента федерації
Сьогодні 08:44 322 0
Бубка припинить свою діяльність у World Athletics
#Сергій Бубка

Джерело - Inside the games.

Олімпійський чемпіон 1988 року зі стрибків з жердиною Сергій Бубка припинить діяльність у Світовій організації легкої атлетики.

Про це повідомляє Inside the Games.

Бубка не висував свою кандидатуру під час виборів президента федерації, у якій він перебував 22 роки. У 2019 році його призначили старшим віцепрезидентом організації.

Рішення Бубки не балотуватися на посаду президента сталося після критики на його адресу через те, що він не засудив повномасштабне вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо, експрезидент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка готує позов з приводу нещодавнього розслідування Bihus.Info.

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