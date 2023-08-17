Бубка припинить свою діяльність у World Athletics

Джерело - Inside the games.
Олімпійський чемпіон 1988 року зі стрибків з жердиною Сергій Бубка припинить діяльність у Світовій організації легкої атлетики.
Про це повідомляє Inside the Games.
Бубка не висував свою кандидатуру під час виборів президента федерації, у якій він перебував 22 роки. У 2019 році його призначили старшим віцепрезидентом організації.
Рішення Бубки не балотуватися на посаду президента сталося після критики на його адресу через те, що він не засудив повномасштабне вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.
Нагадаємо, експрезидент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка готує позов з приводу нещодавнього розслідування Bihus.Info.
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