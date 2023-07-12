Бубка буде судитися з Bihus.Info

Експрезидент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка готує позов з приводу нещодавнього розслідування Bihus.Info.

Про це розповів міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"Є два аспекти в цьому питанні. Є питання про якийсь злочин скоєний. Це питання до правоохоронних органів. Ми очікуватимемо, як вони розглядатимуть це питання.

Стосовно НОК, я вже дав завдання етичній комісії вивчити і розглянути це питання, можливо, звʼязатись з етичною комісією МОК, щоб зʼясувати як і що.

Стосовно спілкування, спілкувались. Бубка Сергій Назарович відповів, що він готує позов до суду, буде захищати свою честь", - сказав Гутцайт.