Бубка буде судитися з Bihus.Info

Джерело - tribuna.com.
Експрезидент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка готує позов з приводу нещодавнього розслідування Bihus.Info.
Про це розповів міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.
"Є два аспекти в цьому питанні. Є питання про якийсь злочин скоєний. Це питання до правоохоронних органів. Ми очікуватимемо, як вони розглядатимуть це питання.
Стосовно НОК, я вже дав завдання етичній комісії вивчити і розглянути це питання, можливо, звʼязатись з етичною комісією МОК, щоб зʼясувати як і що.
Стосовно спілкування, спілкувались. Бубка Сергій Назарович відповів, що він готує позов до суду, буде захищати свою честь", - сказав Гутцайт.
Раніше повідомлялося, що фірма Бубки продає паливо на окупованих територіях України.
Нагадаємо Сергій Бубка був президентом НОК України із 2005 року. Наприкінці 2022 року функціонер залишив свою посаду, новим головою НОК став Вадим Гутцайт.