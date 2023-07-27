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Харлан отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу у Мілані

Суперниця українки пройшла до наступного раунду автоматично
Сьогодні 14:47 677 1
Харлан отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу у Мілані
#Ольга Харлан

Джерело - tribuna.com.

Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані.

Про це повідомив журналіст Євроспорту Марко Аркарі.

Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смирнову (15:7) і не потисла їй руку. Смирнова подала протест проти Харлан через відсутність "прояву поваги" і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу, однак судді не змінили свого рішення і Ольга пройшла у наступний раунд.

І все ж Харлан отримала дискваліфікацію за відмову вітати росіянку після завершення сутички. Українська команда намагалася оскаржити рішення організаторів турніру, однак їй це не вдалося.

Тепер у сітці змагань значиться, що болгарка Йоана Ілієва, яка мала змагатися з українкою, автоматично пройшла у наступний раунд.

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