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Харлан відмовилась тиснути руку росіянці після перемоги над нею, ризикувавши бути дискваліфікованою з ЧС - ВІДЕО

На щастя, все обійшлося
Сьогодні 13:15 Андрій Дунець 459 1
Харлан відмовилась тиснути руку росіянці після перемоги над нею, ризикувавши бути дискваліфікованою з ЧС - ВІДЕО
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан здолала росіянку Анну Смірнову з рахунком 15:7 на старті чемпіонату світу в Мілані, але не відповіла на традиційне післяматчеве привітання з боку суперниці.

За правилами Міжнародної федерації фехтування, за відмову від рукостискання спортсменку можуть дискваліфікувати.

Харлан просто наставила шаблю на росіянку, яка простягнула до неї руку.

Відео

Росіянка понад 50 хвилин перебувала на доріжці після завершення сутички, прагнучи досягнути виключення українки зі змагань через відсутність так званого прояву поваги від Харлан. Проте судді після консультацій не змінили рішення бою, залишивши в силі перемогу Ольги, й вона пройшла до наступного раунду турніру.

Це перший випадок змагання у фехтуванні між спортсменом з України та "нейтральним" атлетом з росії (терористичної країни) після скасування часткового бойкоту з боку України.

Нагадаємо, що, наприклад, українські тенісистки давно взяли на озброєння тактику ігнорування рукостискань із представницями росії та білорусі. Останній резонансний випадок відбувся на Вімблдоні-2023, коли Еліна Світоліна не підійшла після матчу до Вікторії Азаренки, яка смиренно прийняла цей вчинок українки.

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