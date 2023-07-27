На щастя, все обійшлося

Джерело - Чемпіон.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан здолала росіянку Анну Смірнову з рахунком 15:7 на старті чемпіонату світу в Мілані, але не відповіла на традиційне післяматчеве привітання з боку суперниці.

За правилами Міжнародної федерації фехтування, за відмову від рукостискання спортсменку можуть дискваліфікувати.

Харлан просто наставила шаблю на росіянку, яка простягнула до неї руку.

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Росіянка понад 50 хвилин перебувала на доріжці після завершення сутички, прагнучи досягнути виключення українки зі змагань через відсутність так званого прояву поваги від Харлан. Проте судді після консультацій не змінили рішення бою, залишивши в силі перемогу Ольги, й вона пройшла до наступного раунду турніру.

Це перший випадок змагання у фехтуванні між спортсменом з України та "нейтральним" атлетом з росії (терористичної країни) після скасування часткового бойкоту з боку України.

Нагадаємо, що, наприклад, українські тенісистки давно взяли на озброєння тактику ігнорування рукостискань із представницями росії та білорусі. Останній резонансний випадок відбувся на Вімблдоні-2023, коли Еліна Світоліна не підійшла після матчу до Вікторії Азаренки, яка смиренно прийняла цей вчинок українки.

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