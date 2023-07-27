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Харлан перемогла росіянку на старті чемпіонату світу з фехтування

Українка ризикувала отримати дискваліфікацію
Сьогодні 12:10 186 0
Харлан перемогла росіянку на старті чемпіонату світу з фехтування
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смірнову на старті чемпіонат світу з фехтування в Мілані.

Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15-7 і мала б кваліфікуватися до наступного раунду, однак, після матчу Ольга не потиснула представниці країни-терориста руку, що за правилами міжнародної федерації фехтування карається дискваліфікацією з турніру.

Росіянка після сутички довго чекала на рішення суддів, утім, перемогу однаково присудили українській фехтувальниці й вона пройшла до наступного раунду змагань.

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