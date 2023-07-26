Міністерство молоді та спорту України допустить спортсменів до змагань з росіянами

Жан Беленюк повідомив про можливий допуск українців до змагань з росіянами

Джерело - Чемпіон.

Міністерство молоді та спорту України може дозволити українським спортсменам брати участь у змаганнях, на яких представлені росіяни та білоруси.

Про це заявив народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

"За моєю інформацією, сьогодні має вийти новий наказ Мінмолодьспорту, але на цей раз щодо допуску наших спортсменів до змагань. Присвячена ця подія "величезній дипломатичній перемозі" - сьогодні МОК надіслав запрошення на ОІ в Парижі 203 країнам, серед яких не було росії та білорусі.

Гутцайт: У МОК ще не прийняли рішення щодо можливого допуску росіян до Олімпіади

За що постраждали наші дзюдоїсти, та всі ті, хто не взяв участь у змаганнях за цей період часу – невідомо. Чекаємо", - написав Беленюк.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!