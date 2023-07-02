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Краків-2023: розклад Європейських ігор на 2 липня

У цей день буде розіграно 31 комплект медалей
Сьогодні 07:15 269 0
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 2 липня

Джерело - Чемпіон.

2 липня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 13-го дня в 5 видах спорту. Атлети розіграють 31 комплект медалей у 5 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі у веслуванні та кікбоксингу. Вікторія Ус виступить у двох дисциплінах. Сьогоднішній день для неї розпочнеться з півфіналу у каное і чвертьфіналу на байдарці. Кікбоксер Тимур Бриков у фіналі зустрінеться  у фінальному протистоянні у категорії до 75 кг в повному контакті зустрінеться з грузинським спортсменом Лукою Шонією.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 2 липня (неділя)

  • 10:00. Стендова стрільба. Командні змагання. Трап. Кваліфікація. Чоловіки
  • 10:00. Стендова стрільба. Командні змагання. Трап. Кваліфікація. Жінки
  • 10:04. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Півфінал. Чоловіки
  • 11:10. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Півфінал. Жінки: Вікторія Добротворська, Вікторія Ус
  • 12:00.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 63,5 кг. Фінал. Чоловіки
  • 12:15.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 63 кг. Фінал. Чоловіки
  • 12:19. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Фінал. Чоловіки
  • 12:30.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 50 кг. Фінал. Жінки
  • 13:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст
  • 13:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Мікст
  • 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Фінал. Чоловіки
  • 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Жінки
  • 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Фінал. Жінки
  • 13:10. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Фінал. Жінки
  • 13:15.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 79 кг. Фінал. Чоловіки
  • 13:30.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 52 кг. Фінал. Жінки
  • 13:45.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 60 кг. Фінал. Жінки
  • 14:00. Бокс. 57 кг. Фінал. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 71 кг. Фінал. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 92+ кг. Фінал. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 50 кг. Фінал. Жінки
  • 14:00. Бокс. 57 кг. Фінал. Жінки
  • 14:00. Бокс. 75 кг. Фінал. Жінки
  • 14:30.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 74 кг. Фінал. Чоловіки
  • 14:45. Кікбоксинг. Повний контакт. До 75 кг. Фінал. Чоловіки: Тимур Бриков
  • 15:00.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 50 кг. Фінал. Жінки
  • 15:45.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 84 кг. Фінал. Чоловіки
  • 16:00. Стендова стрільба. Командні змагання. Трап. Фінал. Чоловіки
  • 16:00.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 60 кг. Фінал. Жінки
  • 16:05. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 16:15. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/4 фіналу. Жінки: Вікторія Ус
  • 16:15.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 60 кг. Фінал. Жінки
  • 16:38. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 16:47. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/2 фіналу. Жінки
  • 16:51. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 16:57. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Матч за третє місце. Жінки
  • 16:59. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Фінал. Чоловіки
  • 17:00.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 63 кг. Фінал. Чоловіки
  • 17:05. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Фінал. Жінки
  • 17:15. Стендова стрільба. Командні змагання. Трап. Фінал. Жінки
  • 17:15.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 86 кг. Фінал. Чоловіки
  • 17:30.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 70 кг. Фінал. Жінки
  • 17:45.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 70 кг. Фінал. Жінки

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.

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