Джерело - Чемпіон.
2 липня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 13-го дня в 5 видах спорту. Атлети розіграють 31 комплект медалей у 5 видах.
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Українські спортсмени боротимуться за медалі у веслуванні та кікбоксингу. Вікторія Ус виступить у двох дисциплінах. Сьогоднішній день для неї розпочнеться з півфіналу у каное і чвертьфіналу на байдарці. Кікбоксер Тимур Бриков у фіналі зустрінеться у фінальному протистоянні у категорії до 75 кг в повному контакті зустрінеться з грузинським спортсменом Лукою Шонією.
На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 2 липня (неділя)
- 10:00. Стендова стрільба. Командні змагання. Трап. Кваліфікація. Чоловіки
- 10:00. Стендова стрільба. Командні змагання. Трап. Кваліфікація. Жінки
- 10:04. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Півфінал. Чоловіки
- 11:10. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Півфінал. Жінки: Вікторія Добротворська, Вікторія Ус
- 12:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 63,5 кг. Фінал. Чоловіки
- 12:15. Кікбоксинг. Повний контакт. До 63 кг. Фінал. Чоловіки
- 12:19. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Фінал. Чоловіки
- 12:30. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 50 кг. Фінал. Жінки
- 13:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст
- 13:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Мікст
- 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
- 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Фінал. Чоловіки
- 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Жінки
- 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Фінал. Жінки
- 13:10. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Фінал. Жінки
- 13:15. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 79 кг. Фінал. Чоловіки
- 13:30. Кікбоксинг. Повний контакт. До 52 кг. Фінал. Жінки
- 13:45. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 60 кг. Фінал. Жінки
- 14:00. Бокс. 57 кг. Фінал. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 71 кг. Фінал. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 92+ кг. Фінал. Чоловіки
- 14:00. Бокс. 50 кг. Фінал. Жінки
- 14:00. Бокс. 57 кг. Фінал. Жінки
- 14:00. Бокс. 75 кг. Фінал. Жінки
- 14:30. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 74 кг. Фінал. Чоловіки
- 14:45. Кікбоксинг. Повний контакт. До 75 кг. Фінал. Чоловіки: Тимур Бриков
- 15:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 50 кг. Фінал. Жінки
- 15:45. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 84 кг. Фінал. Чоловіки
- 16:00. Стендова стрільба. Командні змагання. Трап. Фінал. Чоловіки
- 16:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 60 кг. Фінал. Жінки
- 16:05. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/4 фіналу. Чоловіки
- 16:15. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/4 фіналу. Жінки: Вікторія Ус
- 16:15. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 60 кг. Фінал. Жінки
- 16:38. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/2 фіналу. Чоловіки
- 16:47. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/2 фіналу. Жінки
- 16:51. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Матч за третє місце. Чоловіки
- 16:57. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Матч за третє місце. Жінки
- 16:59. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Фінал. Чоловіки
- 17:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 63 кг. Фінал. Чоловіки
- 17:05. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Фінал. Жінки
- 17:15. Стендова стрільба. Командні змагання. Трап. Фінал. Жінки
- 17:15. Кікбоксинг. Повний контакт. До 86 кг. Фінал. Чоловіки
- 17:30. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 70 кг. Фінал. Жінки
- 17:45. Кікбоксинг. Повний контакт. До 70 кг. Фінал. Жінки
Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.