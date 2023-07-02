У цей день буде розіграно 31 комплект медалей

Джерело - Чемпіон.

2 липня на III Європейських ігор-2023, що проходять у польському Кракові, відбудуться змагання 13-го дня в 5 видах спорту. Атлети розіграють 31 комплект медалей у 5 видах.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українські спортсмени боротимуться за медалі у веслуванні та кікбоксингу. Вікторія Ус виступить у двох дисциплінах. Сьогоднішній день для неї розпочнеться з півфіналу у каное і чвертьфіналу на байдарці. Кікбоксер Тимур Бриков у фіналі зустрінеться у фінальному протистоянні у категорії до 75 кг в повному контакті зустрінеться з грузинським спортсменом Лукою Шонією.

На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023 на 2 липня (неділя)

10:00. Стендова стрільба. Командні змагання. Трап. Кваліфікація. Чоловіки

10:00. Стендова стрільба. Командні змагання. Трап. Кваліфікація. Жінки

10:04. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Півфінал. Чоловіки

11:10. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Півфінал. Жінки: Вікторія Добротворська, Вікторія Ус

12:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 63,5 кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 12:15. Кікбоксинг. Повний контакт. До 63 кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 12:19. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 12:30. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 50 кг. Фінал. Жінки

Жінки 13:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст

13:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Мікст

Мікст 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки

13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Жінки

13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Фінал . Жінки

. Жінки 13:10. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Фінал . Жінки

. Жінки 13:15. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 79 кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 13:30. Кікбоксинг. Повний контакт. До 52 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 13:45. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 60 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 14:00. Бокс. 57 кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 14:00. Бокс. 71 кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 14:00. Бокс. 92+ кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 14:00. Бокс. 50 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 14:00. Бокс. 57 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 14:00. Бокс. 75 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 14:30. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 74 кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 14:45. Кікбоксинг. Повний контакт. До 75 кг. Фінал . Чоловіки: Тимур Бриков

. Чоловіки: 15:00. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 50 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 15:45. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 84 кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 16:00. Стендова стрільба. Командні змагання. Трап. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 16:00. Кікбоксинг. Повний контакт. До 60 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 16:05. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/4 фіналу. Чоловіки

16:15. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/4 фіналу. Жінки: Вікторія Ус

16:15. Кікбоксинг. Легкий контакт. До 60 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 16:38. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/2 фіналу. Чоловіки

16:47. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/2 фіналу. Жінки

16:51. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Матч за третє місце. Чоловіки

16:57. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Матч за третє місце. Жінки

16:59. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 17:00. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 63 кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 17:05. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Фінал . Жінки

. Жінки 17:15. Стендова стрільба. Командні змагання. Трап. Фінал. Жінки

Жінки 17:15. Кікбоксинг. Повний контакт. До 86 кг. Фінал . Чоловіки

. Чоловіки 17:30. Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 70 кг. Фінал . Жінки

. Жінки 17:45. Кікбоксинг. Повний контакт. До 70 кг. Фінал. Жінки

Україну на змаганнях представляють 263 спортсменів у 26 видах.