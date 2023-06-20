Європейські ігри - 2023: склад збірної України

Джерело - Чемпіон.

21 червня на Міському стадіоні в польському Кракові відбудеться офіційне відкриття Європейських ігор. Україну на змагання представлятиме рекордна кількість атлетів - 263, що на 65 більше, ніж чотири роки тому на змаганнях у Мінську, у 26 видах спорту. Усе про III Європейські ігри читайте ТУТ.

Чотирі роки тому на II Європейських іграх, які відбулися в мінську, збірна виборола 52 нагороди (16 золотих) та посіла третє місце в медальному заліку.

Збірна України є одним із фаворитів у медальному заліку і цьогорічних змагань. У нинішньому складі "синьо-жовтих" є переможці та призери Мінська-2019, зокрема дзюдоїстка Дар'я Білодід, представники веслування на байдарках і каное Марія Повх, Андрій Рибачок, Олег Кухарик, боксер Олександр Хижняк, каратисти Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга, Валерій Чоботар, Галина Мельник, майстри кульової стрільби Олена Костевич, Олег Омельчук, Павло Коростильов, легкоатлети Марина Бех-Романчук, Ганна Гацько, Ольга Ляхова, Данило Даниленко, Олег Миронець, Тетяна Мельник, Анна Рижикова, Яна Качур, Наталія Кроль, Анна Плотіцина.

Також у збірній України присутні й призери та чемпіони Олімпійських ігор різних років, зокрема Ольга Харлан, Микола Мільчев, Олена Костевич, Олександр Хижняк, Ярослава Магучіх, Людмила Лузан, Анна Рижикова, Анжеліка Терлюга, Марта Федіна та інші відомі спортсмени.

Медальний залік - ТУТ.

Бадмінтон

Чоловіки: Данило Боснюк, Гліб Бекетов, Михайло Махновський;

Данило Боснюк, Гліб Бекетов, Михайло Махновський; Жінки: Поліна Бугорова, Анастасія Жарка, Марія Столяренко.

Баскетбол 3х3

Жінки: Вероніка Космач, Христина Філевич, Оксана Моллова, Міріам Уро-Ніле, Анжеліка Ляшко (запасна).

Бокс

Чоловіки: Тарас Бондарчук (до 57 кг), Дмитро Замотаєв (до 51 кг), Юрій Захарєєв (до 71 кг), Аркадій Карцан (до 91,7), Дмитро Ловчинський (понад 91,7 кг), Ярослав Харциз (до 63,5 кг), Олександр Хижняк (до 80 кг), Олег Чулячеєв (до 57 кг, запасний);

Тарас Бондарчук (до 57 кг), Дмитро Замотаєв (до 51 кг), Юрій Захарєєв (до 71 кг), Аркадій Карцан (до 91,7), Дмитро Ловчинський (понад 91,7 кг), Ярослав Харциз (до 63,5 кг), Олександр Хижняк (до 80 кг), Олег Чулячеєв (до 57 кг, запасний); Жінки: Маріанна Басанець (до 57 кг), Марія Бова (до 66 кк), Тетяна Коб (до 50 кг), Анастасія Ковальчук (до 54 кг), Ганна Охрей (до 60 кг), Анастасія Черноколенко (до 75 кг).

Брейкінг

Чоловіки: Олександр Гатин-Лозинський, Олег Кузнєцов;

Олександр Гатин-Лозинський, Олег Кузнєцов; Жінки: Анна Пономаренко.

Велосипедний спорт

BMX

Чоловіки: Юрій Іллющенко.

Маунтенбайк

Чоловіки: Сергій Рисенко, Олександр Коняєв, Дмитро Тітаренко;

Сергій Рисенко, Олександр Коняєв, Дмитро Тітаренко; Жінки: Яна Беломоіна, Ірина Попова, Ірина Слободян.

Веслувальний слалом

Чоловіки: Артем Івченко, Сергій Совко, Олександр Федоренко, Максим Корнійчук;

Артем Івченко, Сергій Совко, Олександр Федоренко, Максим Корнійчук; Жінки: Вікторія Добротворська, Анна Личко, Вікторія Ус.

Веслування на байдарках і каное

Чоловіки: Віталій Вергелес, Дмитро Даниленко, Олександр Зайцев, Олег Кухарик, Тарас Мазовський, Тарас Міщук, Андрій Рибачок, Іван Семикін, Ігор Трунов;

Віталій Вергелес, Дмитро Даниленко, Олександр Зайцев, Олег Кухарик, Тарас Мазовський, Тарас Міщук, Андрій Рибачок, Іван Семикін, Ігор Трунов; Жінки: Наталія Докієнко, Інна Грищун, Ганна Павлова, Людмила Лузан, Марія Повх, Діана Рибак, Діана Танько, Валерія Тарета.

Дзюдо

Чоловіки*: Євгеній Балєвський, Артем Бубир, Станіслав Гунченко, Владислав Казіміров, Андрій Колесник, Богдан Ядов;

Євгеній Балєвський, Артем Бубир, Станіслав Гунченко, Владислав Казіміров, Андрій Колесник, Богдан Ядов; Жінки*: Анастасія Антіпіна, Дар’я Білодід, Руслана Булавіна, Юлія Гребеножко, Єлизавета Литвиненко, Анастасія Чижевська.

* - лише змішані командні змагання

Карате (Куміте)

Чоловіки: Андрій Заплітний (до 75 кг), Нікіта Філіпов (до 60 кг), Валерій Чоботар (до 84);

Андрій Заплітний (до 75 кг), Нікіта Філіпов (до 60 кг), Валерій Чоботар (до 84); Жінки: Катерина Крива (до 50 кг), Галина Мельник (до 68 кг), Аніта Серьогіна (до 61 кг), Анжеліка Терлюга (до 55 кг).

Кікбоксинг WAKO

Чоловіки: Тимур Бриков (фул-контакт, 75 кг), Павло Замятін (лайт-контакт, 79 кг), Артем Мельник (фул-контакт, 86 кг);

Тимур Бриков (фул-контакт, 75 кг), Павло Замятін (лайт-контакт, 79 кг), Артем Мельник (фул-контакт, 86 кг); Жінки: Марія Бєлкіна (фул-контакт, 52 кг).

Легка атлетика

Чоловіки: Микита Барабанов (4х400м мікс), Андрій Васильєв (100м, 4х100м), Ростислав Голубович (400м з/б), Богдан-Іван Городиський (5000 м), Данило Даниленко (4х400м мікс), Владислав Ємець (4х100м), Станіслав Коваленко (200м, 4х100м) Роман Кокошко (метання ядра), Ерік Костриця (4х100м), Михайло Кохан (метання молота), Олег Кукота (110м з/б), Владислав Малихін (стрибки з жердиною), Олег Миронець (800 м), Микита Нестеренко (метання диска), Сергій Никифоров (стрибки в довжину), Дмитро Ніколайчук (1500м), Олександр Погорілко (400м, 4х400м мікс), Кирило Приходько (4х100м), Роман Ростикус (3000м з/п), Олександр Соколов (4х100м), Артур Фельнер (метання списа), Владислав Шепелев (потрійний стрибок);

Запасні: Руслан Валітов (метання диска), Олексадр Гонський (1500м), Ігор Гончар (потрійний стрибок), Євгеній Деулін (метання списа), Ярослав Ісаченков (стрибки в жовжину), Владислав Лавський (стрибки у висоту), Ігор Мусієнко (метання ядра), Руслан Наумов (3000м з/п), Олександр Онуфрієв (стрибки з жердиною), Гліб Піскунов (метання молота), Ілля Попов (4х100м), Дмитро Романюк (400м з/б), Назар Степанов (110м з/б);

Жінки: Марина Бех-Романчук (довжина, потрійний), Ганна Гацько (метання списа), Яна Гладійчук (стрибки з жердиною), Діана Гончаренко (100м, 4х100м), Валерія Зіненко (5000м), Валерія Іваненко-Кириліна (метання молота), Тетяна Кайсен (200м, 4х100м), Катерина Карпюк (400м, 4х400м мікс), Яна Качур (4х100м), Дар’я Козачок (метання диска), Наталія Кроль (800м), Марія Ларіна (метання ядра), Ольга Ляхова (1500м), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Тетяна Мельник (4х400м мікс), Анна Плотіцина (100м з/б, 4х100м), Олена Радюк-Кучук (4х100м), Анна Рижикова (4х400м мікс), Наталія Стребкова (3000м з/п), Вікторія Ткачук (400м з/б, 4х400м мікс), Даниїла Хаван (4х100м);

Запасні: Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Вікторія Калюжна (500 м), Анна Красуцька (потрійний стрибок), Еріка Лукач (метання списа), Ірина Нерубальщук (стрибки в довжину), Олена Хамаза (метання молота), Наталія Юрчук (100м з/б);

У межах ЄІ пройде командний чемпіонат Європи з легкої атлетики - у трьох дивізіонах. Командні медалі Європейських ігор розігруються лише серед команд першого дивізіону. Збірна України пропустила командну першість в 2021 році через позитивні тести на COVID двох наших спортсменів, втратила місце в найвищому дивізіоні й тепер боротиметься за право повернення до нього в другому. Медалі в індивідуальних видах і естафетах розігруються між учасниками всіх трьох дивізіонів в заочній боротьбі, при зіставленні результатів.

Артистичне плавання

Жінки: Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Олеся Дерев'янченко, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Марта Фєдіна, Марія Хованська, Анастасія Шмоніна.

Пляжний футбол

Чоловіки: Андрій Борсук, Ігор Борсук, Дмитро Войтенко, Максим Войток, Іван Глуцький, Ярослав Заворотний, Олег Зборовський, Дмитро Медвідь, Андрій Неруш, Андрій Пашко, Олександр Пославський, Юрій Щериця;

Запасні: Олег Будзько, Ігор Левченко, Денис Сабатюк.

Жінки: Ірина Василюк, Мирослава Випасняк, Сніжана Воловенко, Аня Давиденко, Юлія Дехтяр, Ірина Дубицька, Вікторія Кислова, Анастасія Кліпаченко, Юлія Костюк, Анастасія Терех, Марія Тихонова, Анна Шульга;

Запасні: Таісія Бабенко, Олена Кирильчук.

Скелелазіння

Чоловіки: Данило Болдирев (швидкість), Роман Васько (трудність, болдеринг);

Данило Болдирев (швидкість), Роман Васько (трудність, болдеринг); Жінки: Оксана Бурова, Аліна Щигарєва (обидві - вшидкість), Євгенія Казбекова (трудність, болдеринг).

Стрільба з лука

Чоловіки: Олексій Гунбін, Іван Кожокарь, Артем Овчинніков;

Олексій Гунбін, Іван Кожокарь, Артем Овчинніков; Жінки: Анастасія Павлова, Ольга Хомутовська.

Кульова стрільба

Чоловіки: Віктор Банькін, Максим Городинець, Павло Коростильов, Денис Кушніров, Олег Омельчук (усі - пістолет), Сергій Куліш, Олег Царьков, Святослав Гудзий (усі гвинтівка);

Віктор Банькін, Максим Городинець, Павло Коростильов, Денис Кушніров, Олег Омельчук (усі - пістолет), Сергій Куліш, Олег Царьков, Святослав Гудзий (усі гвинтівка); Жінки: Поліна Колеснікова, Юлія Коростильова, Олена Костевич, Анастасія Німець (усі - пістолет), Наталія Кальниш, Вікторія Сухорукова, Дар’я Тихова (усі - гвинтівка).

Стендова стрільба

Чоловіки: Микола Мільчев;

Микола Мільчев; Жінки: Ірина Маловічко, Олена Охотська, Вікторія Науменко.

Стрибки на лижах з трампліна

Чоловіки: Віталій Калініченко, Євген Марусяк;

Віталій Калініченко, Євген Марусяк; Жінки: Тетяна Пилипчук, Жанна Глухова.

Сучасне п’ятиборство

Чоловіки: Максим Агарушев, Юрій Ковальчук, Олександр Товкай, Павло Тимощенко;

Максим Агарушев, Юрій Ковальчук, Олександр Товкай, Павло Тимощенко; Жінки: Ольга Клуннікова, Ірина Хохлова, Валерія Пермикіна, Анастасія Чижова.

Стрибки у воду

Чоловіки: Кирило Азаров, Кирило Болюх, Олег Колодій, Данило Коновалов, Євген Науменко, Станіслав Оліферчик, Олексій Середа;

Запасний: Марк Гриценко.

Жінки: Ксенія Байло, Софія Есман, Анна Письменська;

Запасна: Софія Лиску.

Таїландський бокс муей тай

Чоловіки: Олександр Єфіменко (71 кг), Ігор Любченко (67 кг), Владислав Микитась (60 кг), Олег Приймачов (91 кг), Єгор Скуріхін (81 кг);

Олександр Єфіменко (71 кг), Ігор Любченко (67 кг), Владислав Микитась (60 кг), Олег Приймачов (91 кг), Єгор Скуріхін (81 кг); Жінки: Анастасія Михайленко (51 кг).

Теніс настільний

Чоловіки: Ярослав Жмуденко, Антон Лімонов, Євген Прищепа;

Ярослав Жмуденко, Антон Лімонов, Євген Прищепа; Жінки: Ганна Гапонова, Соломія Братейко, Анастасія Димитренко, Маргарита Песоцька.

Триатлон

Чоловіки: Віталій Воронцов;

Віталій Воронцов; Жінки: Марина Кирик, Ксенія Левковська, Софія Прийма.

Тхеквондо(ВТФ)

Чоловіки: Володимир Бистров (до 63 кг), Владислав Бондар (до 87 кг), Андрій Гарбар (понад 87кг), Костянтин Костеневич (до 80 кг), Андрій Чумаченко (до 68 кг);

Володимир Бистров (до 63 кг), Владислав Бондар (до 87 кг), Андрій Гарбар (понад 87кг), Костянтин Костеневич (до 80 кг), Андрій Чумаченко (до 68 кг); Жінки: Вікторія Нагурна (до 46 кг), Рената Подолян (понад 73 кг), Ірина Пипоть (до 73 кг).

Фехтування

Чоловіки: Даниїл Гойда, Ростислав Герцик, Андрій Погребняк, Юнес Клод Марк (усі - рапіра), Василь Гумен, Олексій Стаценко, Юрій Цап, Андрій Ягодка (усі - шабля), Євген Макієнко, Ігор Рейзлін, Ян Сич, Володимир Станкевич (усі - шпага);

Даниїл Гойда, Ростислав Герцик, Андрій Погребняк, Юнес Клод Марк (усі - рапіра), Василь Гумен, Олексій Стаценко, Юрій Цап, Андрій Ягодка (усі - шабля), Євген Макієнко, Ігор Рейзлін, Ян Сич, Володимир Станкевич (усі - шпага); Жінки: Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан (усі - шабля), Джоан-Фейбі Бежура, Інна Бровко, Дар’я Варфоломєєва, Влада Харькова (усі - шпага), Дарія Миронюк, Христина Петрова, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт (усі - рапіра).

Церемонія закриття Європейських Ігор - 2023 відбудеться 2 липня.